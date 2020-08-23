«Даллас» забил пять голов «Колорадо» и выиграл стартовый матч серии

Два гола Александра Радулова и восемь очков первого звена «Далласа» обеспечили «Старз» победу над «Колорадо Эвеланш» в первом матче серии второго раунда плей-офф Кубка Стэнли со счетом 5:3. Вратарь «Звезд» Антон Худобин сделал 28 сэйвов. У «Колорадо» двумя голами отметился Нэйтан Маккиннон, а вратарь Филипп Грубауэр получил травму.



«Колорадо» –«Даллас»3:5 (1:3, 2:1, 0:1)

Шайбы:0:1 Сегин (Бенн, Радулов), 4:00, 1:1 Маккиннон (Ландескуг, Рантанен), 5:04, 1:2 Комо (Олексяк, Хейсканен), 9:51, 1:3 Радулов (Бенн, Факса), 16:28, 2:3 Ландескуг (Маккиннон, Жирар), 24:36, 2:4 Радулов (Сегин, Бенн), 29:09, 3:4 Маккиннон (Жирар, Кадри), 38:29, 3:5 Хинтс (Дикинсон, Клингберг), 48:47