Холлу нужны победы

Тэйлор Холл

Проведя десять лет в НХЛ, Тэйлор Холл может впервые получить статус неограниченно свободного агента и в связи с этим хорошо представляет себе, что его интересует в первую очередь.

“Если честно, мне нужны победы”, – сказал нападающий “Аризона Койотиз” в пятницу, отвечая на вопрос, что для него важнее всего.

В послужном списке Холла есть личные достижения. Его выбрали под первым номером на драфте НХЛ 2010 года (“Эдмонтон Ойлерз”), а по итогам сезона 2017-18 годов, который он провел в “Нью-Джерси Девилз”, форвард получил приз Харта (самый ценный игрок лиги). Но на его счету всего 14 матчей в плей-офф.

Есть еще потолок зарплат, на который повлияла ситуация с пандемией коронавируса. НХЛ приостановила сезон 12 марта и оставила потолок зарплат на прежнем уровне ($81,5 млн) по меньшей мере на сезон 2020-21 годов.

“Любой хоккеист, оказавшись на моем месте, сказал бы то же самое, если он провел десять сезонов в лиге и только два раза выходил в плей-офф. Посмотрим, что получится. Я думаю, что “Койотиз” ждет блестящее будущее. В команде есть отличные ребята, замечательные молодые хоккеисты. Когда придет время принимать решения, я все взвешу и пойму, что мне нужно делать. Так что там будет видно. Но в первую очередь меня интересуют победы. Не думаю, что деньги будут такими же, как до пандемии или до этого сезона. Но это не страшно. Нам хорошо платят, чтобы мы играли в хоккей. Так что давайте подождем”.

“Койотиз” получили Холла 16 декабря 2019 года, совершив обмен с “Нью-Джерси Девилз”. Генеральный менеджер Джон Чайка, организовавший сделку, больше не работает в клубе, из которого он уволился 26 июля. Его заменил Стив Салливан.

“Это немного омрачает общую картину, – сказал Холл. – Решение Джона покинуть клуб стало неожиданным для всех. У меня с ним были хорошие отношения. Он провел обмен, потому что верил в меня, а это очень важно. В хоккее перемены далеко не редкость, так что надо быть готовым к ним. Посмотрим, что нас ждет, как будут разворачиваться события”.

В 35 играх регулярного чемпионата 2019-20 годов Холл набрал 27 (10+17) очков и еще шесть (2+4) в девяти поединках квалификации и розыгрыша Кубка Стэнли. “Койотиз” получили право бороться за главный трофей лиги впервые с 2012 года. В квалификационной серии до трех побед они обыграли “Нэшвилл Предаторз” со счетом 3-1, а в первом раунде плей-офф (до четырех побед) уступили “Колорадо Эвеланш” – 1-4.

НХЛ не включила “Девилз” в План возобновления сезона, куда вошли 12 клубов Западной конференции (собрались в Эдмонтоне) и 12 Восточной (в Торонто).

“Я предпочитаю с позитивной точки зрения смотреть на то, что было, – сказал Холл. – Я получил шанс сыграть не только в плей-офф, но и в квалификации. Такой возможности у меня не было бы, останься я в “Нью-Джерси”. Поэтому я благодарен за такой шанс. К тому же у меня появилась возможность провести время в Аризоне, присоединиться к новой команде, что было приятно. Тут отличные ребята. На мой взгляд, тренерский штаб очень хорошо поработал. Так что я позитивно оцениваю этот период. Безусловно, хотелось бы добиться большего в серии против “Колорадо”. Зато я получил опыт, которого у меня могло бы и не быть. За это я благодарен”.

По словам Холла, он многому научился за время, проведенное в “Койотиз”.

“Я никогда не играл в таких регионах, как Аризона, где жарко, где хоккей не является главным видом спорта, – сказал хоккеист. – Но здесь любят хоккей. Это меня удивило. Здесь постоянные аншлаги, замечательные болельщики, которые знают, как поддержать команду. Ничего этого я не знал до переезда сюда. Ну и конечно, ребята в команде. Они сделали все, чтобы я чувствовал себя как дома. Это настоящая команда, потому что тут все поддерживают друг друга, отлично общаются за пределами стадиона. Обо всем этом узнаешь, только оказавшись здесь. Во всех командах говорят о сплоченности. Но “Койотиз” действительно сплоченная команда. Мне очень понравилось играть здесь. Так что посмотрим”.

Пока Холл взял паузу на несколько дней, чтобы все обдумать, а затем поговорить с агентом. Дата открытия рынка свободных агентов еще не определена.

“Давайте честно. Не знаешь, чего ждать, когда впервые становишься свободным агентом, – сказал Холл. – Такое не каждый год бывает. Хочу оставаться оптимистом, хочу, чтобы все прошло спокойно и хорошо. Посмотрим, что будет с “Койотиз” до открытия рынка. Я планирую поговорить с теми, кому доверяю. Хочу узнать, что они думают. Но я пока действительно не знаю, чего ждать. Межсезонье будет странным для всех. Давайте будем вести себя разумно и спокойно, тогда посмотрим, что нас ждет”.