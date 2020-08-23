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«Колорадо» может остаться без основного вратаря

Николай ПисаревНет комментариев
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Основной вратарь «Колорадо»Филипп Грубауэрможет не сыграть в ближайшее время в матчах плей-офф НХЛ.

Немецкий вратарь не смог доиграть первый матч второго раунда Кубка Стэнли против «Далласа» (3:5), с посторонней помощью покинув лед во втором периоде. В той встрече его заменил чехПавел Францоуз.

После матча главный тренер «Колорадо»Джаред Беднарсообщил, что у Грубауэра случился рецидив старой травмы паха, из-за которой в минувшем регулярном чемпионате он пропустил 20 матчей, в том числе, и последние 13 перед вынужденной остановкой сезона.

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Также Беднар сообщил, что немецкий голкипер точно не появится на ближайшей тренировке команды, и хороших новостей относительно его здоровья пока нет.

Источник: сайт XSPORT

Источник: uhl.ua
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