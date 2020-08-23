«Ледяные Волки» усилились экс-форвардом «Дженералз» и «Кременчука»

Пресс-служба столичных«Ледяных Волков» сообщает, что нападающий Георгий Кича в сезоне 2020/21 будет выступать в составе киевского клуба.

Воспитанник киевского«Сокола» профессиональную карьеру начинал в родном клубе – в составе киевлян Кича провел 2 сезона, отыграв 36 поединков и набрав 17 (8+9) баллов. Также в чемпионатах Украины форвард успел сыграть за«Беркут» (31 матч, 29 (15+16) баллов), АТЕК (39 матчей, 33 (14+19) очков),«Белый Барс» (87 матчей, 57 (22+31) очков),«Львов» (20 матчей, 5 (1+4) очков), «Дженералз» (50 матчей, 90 (36+54) очков)и«Кременчук» (28 матчей, 24 (14+10) очков).

Таким образом, в общей сложности в чемпионатах Украины Георгий Кича сыграл в 277 поединках, заработав при этом 252 (110+142) балла при показателе полезности +7. Стоит отметить, что за это время форвард выигрывал бронзовые медали, 4 раза становился серебряным призером украинского первенства, а в сезоне 2014/15 в составе АТЕКа выигрывал золото чемпионата.

В сезоне 2017/18 форвард попробовал свои силы в чемпионате Румынии – в составе«Стяуа» Кича провел 30 поединков и набрал 28 (17+11) результативных баллов. Сезон 2018/19 нападающий провел во втором по силе чемпионате Словакии, сыграв за «Прешов» в 31 поединке и заработав 4 (2+2) очка. А минувший сезон 2019/20 Кича провел в чемпионате Турции, сыграв там в 10 матчах и набрав 23 (9+14) очка.

Также Георгий Кича выступал в сборных Украины на всех уровнях – всего в составе “сине-желтых” нападающий провел 42 поединка, записав на свой счет 19 (10+9) очков. Стоит отметить, что в сезоне 2015/16 Георгий Кича в составе национальной сборной Украины завоевал золотые медали украинского первенства.

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