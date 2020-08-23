Воскресенье, 23 августа, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккейМатчи 2-го раунда плей-офф в НХЛ 22 августа (онлайн)
Хоккей

Матчи 2-го раунда плей-офф в НХЛ 22 августа (онлайн)

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Колорадо – Даллас

Обсуждение матчей игрового дня в НХЛРасписание 22.08.2020:Колорадо – Даллас 20:00 03:00

Источник: nhl.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

19 + 6 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
Никита Лесников: «На кубке Донбасса для нас в приоритете сыграться перед плей-офф»

Дмитрий Даниленко: «На сборах физически мы подготовились очень хорошо»

Форвард «Коламбуса» может завершить карьеру из-за травмы

Расписание матчей второго раунда плей-офф

«Кременчук» усилился форвардом, который провел более 500 матчей в ВХЛ и выигрывал золото в Казахстане

Закрыть