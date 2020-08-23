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Никита Лесников: «На кубке Донбасса для нас в приоритете сыграться перед плей-офф»

Николай ПисаревНет комментариев
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Послетоварищеского поединка между белоцерковским «Белым Барсом» и столичными«Ледяными Волками» (3:2) нападающий «Барсов»Никита Лесников поделился с пресс-службой Украинской хоккейной лиги впечатлениями от выигранного матча.

— Хорошая игра получилась, правда, она была немного вязкой. Пока ещё у нас много брака, но все старались, выкладывались. Мы впервые играем после долгого перерыва, так что дальше будем ещё добавлять. А в целом, выиграли – так что это хорошо.

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— Как можешь оценить форму команды перед стартом Открытого кубка Донбасса?

— Мы провели очень хорошие двухнедельные сборы в Терезино. После этого неделю где-то тренировались на льду на ВДНХ и вот сейчас провели тренировку и матч в Броварах. Так что к турниру мы подойдём в хорошей форме.

На кубке Донбасса для нас в приоритете сыграться перед плей-офф. Нам нужно наработать связки, большинство и меньшинство, вспомнить все наши прошлогодние комбинации и наигровки. Так что сейчас в первую очередь нам нужно наиграть все эти аспекты, чтобы быть готовыми к полуфиналу.

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Отметим, что белоцерковский«Белый Барс» примет участие вОткрытом кубке Донбасса, который состоится в Дружковке с 25 по 27 августа.

Источник: uhl.ua
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