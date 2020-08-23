Плей-офф продолжается без перерыва

Кубок Стэнли

“Колорадо Эвеланш” ранним пятничным утром узнал, что начнет серию второго раунда плей-офф Кубка Стэнли против “Даллас Старз” в субботу (воскресенье, 3:00 мск).

У них было немного времени на отдых и подготовку после пятиматчевой серии первого раунда против “Аризона Койотиз”, закончившейся в среду. У “Старз” тоже было мало времени. Они закончили шестиматчевую серию против “Калгари Флэймз” в четверг.

Во всей лиге не было ни одного дня простоя между первым и вторым раундами.

Отлично. Поехали.

“Если честно, я бы хотел начать как можно скорее, – сказал тренер “Эвеланш” Джаред Беднар. – Нам нравится, что между матчами небольшой перерыв. Уверен, что в “Далласе” считают так же. Давайте просто продолжать играть. Для этого мы все здесь и собрались”.

Самое главное в “пузыре” – отношение к происходящему. Надо наслаждаться историческим опытом и думать о цели.

“Мы стараемся каждый день себе напоминать о том, что надо ценить момент, – сказал тренер Питер Дебур, чей “Вегас” начнет серию второго раунда против “Ванкувера” в воскресенье (понедельник, 5:30 мск). – Это шанс всей жизни. Даже в самый тяжелый день здесь можно обсмотреться хоккея и выпить все пиво. Так что плохих дней тут не бывает”.

Из 24 команд, ставших участниками беспрецедентного турнира в рамках возобновления сезона, 12 марта приостановленного из-за пандемии коронавируса, остались восемь.

В субботу они проводят 28-й день в месте, которое официально называется “Безопасной зоной” (неофициальное – “пузырь”, прим.NHL.RU). Команды Западной конференции большую часть времени проводят в отеле и на арене в Эдмонтоне, а команды Восточной конференции в Торонто. Финалы конференций и финал Кубка Стэнли пройдут в Эдмонтоне.

Будущим финалистам возможно осталось провести в “пузыре” 43 дня. Последняя возможная дата седьмого матча финала Кубка Стэнли назначена на 4 октября.

В обычный сезон выиграть Кубок Стэнли крайне сложно. Нам нравится говорить, что это самый трудный трофей в спорте. Но завоевать его намного сложнее, когда ты живешь в огороженной зоне, соблюдая строгие правила контроля за здоровьем, в изоляции от семьи и общества в целом, и играя без зрителей на трибунах.

“Чтобы пройти далеко, надо обладать не только талантом, но и крепкой психологией”, – сказал тренер Рик Токкет, чьи “Койотиз” проиграли “Эвеланш”.

НХЛ старается заботиться о всеобщей безопасности, но также о комфорте и достаточном числе развлечений: от лучших ресторанов до грузовиков с едой, от комнат отдыха до активностей на свежем воздухе и экскурсий.

Командам не приходится ездить между городами, что дает больше времени на сплочение. У “Голден Найтс”, например, есть “Комитет веселья”, который организует покерные турниры и вечера кино. Они смотрели фильм “Полупрофессионал” в зале отеля для собраний будто дети в летнем лагере.

Веселье может помочь побеждать. А еще легче веселиться, когда ты побеждаешь. В августе “Вегас” выиграл семь матчей из восьми: все три в круговом турнире и четыре из пяти в серии первого раунда против “Чикаго Блэкхокс”.

“Я сам и игроки тоже начинают привыкать к этому, это новая нормальность, – сказал генеральный менеджер “Голден Найтс” Келли Маккриммон. – Сначала все было необычно: никаких болельщиков на разминках и во время матчей. Но сейчас все уже привыкают. Я видел множество напряженных матчей. Не только с нашим участием, но и в других сериях. Собравшиеся здесь команды хотят выиграть Кубок Стэнли. В дальнейшем мы увидим очень хороший хоккей”.

Каждая из оставшихся восьми команд входила в число 17 лучших по проценту набранных очков в регулярном сезоне. А 17-я команда – “Ванкувер Кэнакс” – имела равное число очков с 15-м и 16-м местами. Другими словами, сейчас состав участников выглядит привычным для этой стадии.

Лучшие проявили себя. Во втором раунде расписание останется плотным. Матчи будут проводиться каждый день, в том числе спаренные игры.

Отлично. Поехали.

Потому что чем дальше мы идем, тем ярче становится свет в конце туннеля, который исходит от Кубка Стэнли.

“Команды, которые смогут пробиться через второй раунд, третий раунд и выйти в финал Кубка Стэнли, будут меняться, потому что за их пазухой будут накапливаться проведенные тут дни, – сказал Маккриммон. – И чем дольше вы здесь, тем большего уважения вы будете заслуживать”.