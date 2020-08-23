Стэмкос пропустит матч №1

Стивен Стэмкос

Стивена Стэмкоса не будет в заявке “Тампа-Бэй Лайтнинг” на матч №1 серии второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли против “Бостон Брюинз”. Игра состоится на стадионе Scotiabank Arena в Торонто в воскресенье (понедельник, 03:00).

“Пока мы не можем на него рассчитывать, – сказал в субботу тренер “Лайтнинг” Джон Купер. – Он восстанавливается. Я сообщу вам, когда он будет готов играть”.

Купер не уточнил, сколько времени займет процесс восстановления.

“Пока мне нечего вам сообщить, – сказал он. – Я поделюсь с вами информацией, когда она появится, но сейчас нет смысла спрашивать меня о деталях”.

2 марта этого года Стэмкосу сделали операцию по восстановлению мышц кора, и он пропустил последние пять матчей регулярного чемпионата, приостановленного 12 марта из-за пандемии коронавируса. Перед началом тренировочного лагеря нападающий получил травму нижней части тела. Во время сборов он участвовал в отдельных упражнениях в составе бригады большинства, но не провел ни одной полноценной тренировки до переезда “Тампы” в Торонто 26 июля. Торонто является хаб-городом команд Восточной конференции.

“После любой операции могут случиться вещи, так или иначе связанные с ней, – сказал Стэмкос 27 июля. – Был период, когда я катался и чувствовал себя хорошо в течение четырех или пяти недель. Я тренировался без контакта, не участвовал в отработке игровых ситуаций, но со мной все было в порядке. А потом конек попал в трещину на льду. Все связано …”

Стэмкос пропустил три матча кругового турнира в квалификации Кубка Стэнли и весь первый раунд плей-офф, в котором “Лайтнинг” за пять матчей обыграли “Коламбус Блю Джекетс”. В регулярном чемпионате капитан провел 57 матчей и занял второе место в команде среди бомбардиров, набрав 66 (29+37) очков. Лучшим по результативности стал нападающий Никита Кучеров с 85 (33+52) баллами. Кучеров сыграл в 68 встречах.

По словам защитника Виктора Хедмана, даже травмированный Стэмкос оказывает положительное воздействие на команду.

“Он стал нашим капитаном не так просто, и еще раз показал, почему он заслуживает право носить капитанскую нашивку, – сказал Хедман. – Даже находясь в запасе, он помогает нам собраться перед игрой, правильно настроиться на нее. Ребята это ценят. Нам очень повезло с капитаном”.