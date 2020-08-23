“Ванкувер” удивил и может удивить еще

Болельщики Кэнакс празднуют выход во 2-й раунд

В ночь на субботу Ванкувер не спал. Сотни фанатов вышли на улицы в хоккейных свитерах и с флагами, чтобы отпраздновать успех любимого клуба. “Кэнакс” в этом сезоне сначала впервые за пять лет попали в плей-офф Кубка Стэнли, а сейчас впервые с 2011 года вышли во второй раунд. Тогда, девять лет назад, “Ванкувер” в итоге дошел до финала, где в семи матчах уступил “Бостону”. Получится ли у “Кэнакс” в 2020 году повторить или даже улучшить то достижение?

НХЛ уже много лет показывает, что здесь нет ничего невозможного. Мало бы кто удивился, если “Ванкувер” покинул “пузырь” в Эдмонтоне уже после квалификационного раунда. “Миннесота” была опытнее, но дальше прошли “Кэнакс”. В пятницу же последний из оставшихся в игре канадских клубов выбил из розыгрыша действующего чемпиона “Сент-Луис”, уверенно обыграв “Блюз” в шестом матче (6:2) и взяв в итоге всю серию (4-2).

“Мы обыграли отличную команду, – сказал на пресс-конференции главный тренер “Ванкувера” Трэвис Грин. – “Блюз” в прошлом году выиграли Кубок Стэнли и сохранили почти весь состав, поэтому я горжусь нашими ребятами. Они начинали серию в надежде на победу, они были уверены в себе. Было приятно закончить работу сегодня вечером. Я горжусь тем, что сделали парни. Это важно для города, где сейчас столько волнения и радости. Могу лишь представить. Надеюсь, что фанаты празднуют в безопасности”.