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Ударная игра 1-го звена “Старз” принесла победу в матче №1

Николай ПисаревНет комментариев
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Радулов забил в “домик” Грубауэру

Два гола Александра Радулова и восемь очков первого звена “Далласа” обеспечили “Старз” победу над “Колорадо Эвеланш” в первом матче серии второго раунда плей-офф Кубка Стэнли со счетом 5:3. Вратарь “Звезд” Антон Худобин сделал 28 сэйвов. У “Колорадо” двумя голами отметился Нэйтан Маккиннон, а вратарь Филипп Грубауэр получил травму.

Второй матч пройдет в понедельник (вторник, 4:45 мск) в Эдмонтоне, хаб-городе для команд Западной конференции.

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Первый же период серии получился невероятно зрелищным. Уже на четвертой минуте Тайлер Сегин забил свой первый гол в этом плей-офф, забив с передач Джейми Бенна и Радулова. В предыдущих восьми играх у одного из лидеров атак “Старз” было только 3 (0+3) очка, поэтому ему этот прорыв был крайне необходим.

“Колорадо” ответил голом через 64 секунды – от своего лидера Маккиннона, который после впечатляющего виража по чужой зоне кистевым броском со средней дистанции пробил Худобина.

Но “Старз” все равно продолжили играть активнее, выигрывая большинство единоборств, доминируя у бортов и контролируя среднюю зону. Игроки “Колорадо” допускали чересчур много потерь, за что и поплатись. До первого перерыва “Старз” забили еще дважды. На 10-й минуте отличился Блэйк Комо, а на 17-й после быстрой атаки и классного паса Бенна забил Радулов, с бэкхенда отправивший шайбу между щитков Грубауэра (см. фото к теме).

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Второй период начался для “Эвеланш” с очередной неприятности. Грубауэр, сделав сэйв, растянулся на льду и долго не мог подняться. Это было похоже на травму паха, с которым у голкипера и ранее случались проблемы. В этом регулярном сезоне он пропустил из-за такой травмы 20 матчей, в том числе последние 13.

Источник: nhl.ru
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