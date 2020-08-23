Ударная игра 1-го звена “Старз” принесла победу в матче №1

Радулов забил в “домик” Грубауэру

Два гола Александра Радулова и восемь очков первого звена “Далласа” обеспечили “Старз” победу над “Колорадо Эвеланш” в первом матче серии второго раунда плей-офф Кубка Стэнли со счетом 5:3. Вратарь “Звезд” Антон Худобин сделал 28 сэйвов. У “Колорадо” двумя голами отметился Нэйтан Маккиннон, а вратарь Филипп Грубауэр получил травму.

⭐️ Александр Радулов и Джейми Бенн набрали по три очка в матче №1 против Колорадо, Даллас одержал победу 5-3 и повел в серии 1-0. Ранее «Звезды» смогли удержать победный счет в серии в 20 случаях из 29 (69%), когда вели 1-0 в серии до 4 побед.📽️ https://t.co/UP6TamRcyG pic.twitter.com/8XPF9KC7cz — NHL.RU (@nhlru) August 23, 2020

Второй матч пройдет в понедельник (вторник, 4:45 мск) в Эдмонтоне, хаб-городе для команд Западной конференции.

Первый же период серии получился невероятно зрелищным. Уже на четвертой минуте Тайлер Сегин забил свой первый гол в этом плей-офф, забив с передач Джейми Бенна и Радулова. В предыдущих восьми играх у одного из лидеров атак “Старз” было только 3 (0+3) очка, поэтому ему этот прорыв был крайне необходим.

“Колорадо” ответил голом через 64 секунды – от своего лидера Маккиннона, который после впечатляющего виража по чужой зоне кистевым броском со средней дистанции пробил Худобина.

🏒 Нэтан Маккиннон в среднем за карьеру набирает 1.32 очка в плей-офф, что на данный момент является 4-м результатом за всю историю (учитываются проведшие суммарно минимум 30 матчей в плей-офф).🔗 https://t.co/mWIDMA6lAO pic.twitter.com/t1mPpgwEnt — NHL.RU (@nhlru) August 23, 2020

Но “Старз” все равно продолжили играть активнее, выигрывая большинство единоборств, доминируя у бортов и контролируя среднюю зону. Игроки “Колорадо” допускали чересчур много потерь, за что и поплатись. До первого перерыва “Старз” забили еще дважды. На 10-й минуте отличился Блэйк Комо, а на 17-й после быстрой атаки и классного паса Бенна забил Радулов, с бэкхенда отправивший шайбу между щитков Грубауэра (см. фото к теме).

Второй период начался для “Эвеланш” с очередной неприятности. Грубауэр, сделав сэйв, растянулся на льду и долго не мог подняться. Это было похоже на травму паха, с которым у голкипера и ранее случались проблемы. В этом регулярном сезоне он пропустил из-за такой травмы 20 матчей, в том числе последние 13.