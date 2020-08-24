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Главный тренер «Вегаса»: «Это шанс всей жизни»

Николай ПисаревНет комментариев
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Главный тренер «Вегаса»Питер Дебурподелился мнением о пребывании в «пузыре» в Эдмонтоне. Из-за пандемии коронавируса команды проводят все матчи в одном городе и находятся в закрытой зоне на протяжении всего участия в плей-офф.

—Мы стараемся каждый день себе напоминать о том, что надо ценить момент. Это шанс всей жизни.


Даже в самый тяжелый день здесь можно посмотреть много хоккея и выпить много пива. Так что плохих дней тут не бывает,– цитирует Дебура официальный сайтНХЛ.

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Сегодня ночью «Вегас» проведет первый матч ½ финала Западной конференции против «Ванкувера».

Источник: НХЛ

Источник: uhl.ua
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