Главный тренер «Вегаса»: «Это шанс всей жизни»

Главный тренер «Вегаса»Питер Дебурподелился мнением о пребывании в «пузыре» в Эдмонтоне. Из-за пандемии коронавируса команды проводят все матчи в одном городе и находятся в закрытой зоне на протяжении всего участия в плей-офф.

—Мы стараемся каждый день себе напоминать о том, что надо ценить момент. Это шанс всей жизни.



Даже в самый тяжелый день здесь можно посмотреть много хоккея и выпить много пива. Так что плохих дней тут не бывает,– цитирует Дебура официальный сайтНХЛ.

Сегодня ночью «Вегас» проведет первый матч ½ финала Западной конференции против «Ванкувера».

Источник: НХЛ