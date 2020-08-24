“Коламбусу” не нужны свободные агенты

Пьер-Люк Дюбуа

В “Коламбус Блю Джекетс” рассчитывают, что в следующем сезоне команда станет сильнее за счет внутренних резервов, а не благодаря громким приобретениям на рынке свободных агентов.

“Не думаю, что контракты со свободными агентами станут основой нашего успеха, – сказал в пятницу генеральный менеджер клуба Ярмо Кекалайнен. – Мы хорошо поработали на драфтах, углубили состав. Этот сезон стал проверкой для нас – было много травм. Некоторые ребята воспользовались этим и либо оправдали ожидания, либо превзошли их”.

Примером воспитанного в системе “Блю Джекетс” игрока может служить третий номер драфта 2016 года Пьер-Люк Дюбуа. После этого сезона истекает срок действия его контракта новичка, и он может стать ограниченно свободным агентом.

“У него есть шанс стать одним из лучших игроков лиги, если он и дальше будет все делать правильно”, – сказал тренер Джон Торторелла.

Дюбуа – один из нескольких молодых игроков, которые в этом сезоне приобрели ценный опыт игры в плей-офф. Борьба за Кубок Стэнли для “Коламбуса” завершилась в среду. “Блю Джекетс” проиграли “Тампа-Бэй Лайтнинг” матч №5 первого раунда плей-офф в овертайме со счетом 4:5 и вместе с ним всю серию, которая проходила на стадионе Scotiabank Arena в Торонто, ставшим хаб-городом для клубов Восточной конференции.