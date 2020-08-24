«Ледяные Волки» взяли реванш у «Белого Барса» во втором товарищеском матче

Вчера, 23 августа, «Ледяные Волки» провели второй товарищеский поединок против белоцерковского«Белого Барса». Напомним, что в первом матче победу одержала команда Константина Буценко со счетом 3:2.

С начала поединка белоцерковцы взяли ход событий под свой контроль и четко нацелились на победу и во втором матче. Но на этот раз столичная команда решила оставить игру за собой и, отыгравшись с 1:3, выиграли поединок со счетом 6:5.

В составе команды-победителя дубль оформил Георгий Кича, а также по шайбе на свой счет записали Андрей Евтухов, Кирилл Маландин, Алексей Черемнов и Даниил Собко. В«Белом Барсе» смоли отличитьсяБородай (дубль), Ядловский,Даниленко и Гриневич.

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