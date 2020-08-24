Понедельник, 24 августа, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккей«Ледяные Волки» взяли реванш у «Белого Барса» во втором товарищеском матче
Хоккей

«Ледяные Волки» взяли реванш у «Белого Барса» во втором товарищеском матче

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Вчера, 23 августа, «Ледяные Волки» провели второй товарищеский поединок против белоцерковского«Белого Барса». Напомним, что в первом матче победу одержала команда Константина Буценко со счетом 3:2.

С начала поединка белоцерковцы взяли ход событий под свой контроль и четко нацелились на победу и во втором матче. Но на этот раз столичная команда решила оставить игру за собой и, отыгравшись с 1:3, выиграли поединок со счетом 6:5.

Читайте также:  "Чикаго" - "Бостон": Кейн забил в овертайме

В составе команды-победителя дубль оформил Георгий Кича, а также по шайбе на свой счет записали Андрей Евтухов, Кирилл Маландин, Алексей Черемнов и Даниил Собко. В«Белом Барсе» смоли отличитьсяБородай (дубль), Ядловский,Даниленко и Гриневич.

Не забудьте подписаться на наши страницы в социальных сетяхFacebook,Telegram,Instagram,Twitter,YoutubeиViber

Источник: uhl.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

17 − семнадцать =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
Том Хид подписал контракт в Швейцарии

«Вашингтон» уволил главного тренера после вылета из плей-офф

Стэмкос пропустит матч №1

«Колорадо» может остаться без основного вратаря

“Бостон” и “Тампа” обещают зрелище

Закрыть