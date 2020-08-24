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Хоккей

Матчи 2-го раунда плей-офф в НХЛ 23 августа (онлайн)

Николай ПисаревНет комментариев
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Тампа – Бостон

Обсуждение матчей игрового дня в НХЛРасписание 23.08.2020:Тампа-Бэй – Бостон 20:00 03:00
Вегас – Ванкувер 22:30 05:30

Источник: nhl.ru
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