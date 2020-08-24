Питтсбург подписал контракт с форвардом-проспектом

ГлавнаяХоккейПиттсбург подписал контракт с форвардом-проспектомХоккейПиттсбург подписал контракт с форвардом-проспектомНиколай ПисаревНет комментариевДобавлено Авг. 24, 2020 в 16:230Share1 Джошуа Манискалцо Питтсбург подписал контракт начального уровня со свободным агентом NCAA 21-летним американским форвардом Джошем Манискалцо. Источник: nhl.ru загрузка... Написать комментарий Добавить комментарий Отменить ответНапишите здесь свой комментарийИмя Email Пожалуйста, введите ответ цифрами:9 + 20 = Вам может понравиться Хоккей «Белый Барс» — «Донбасс»: смотрите поединок Открытого кубка Донбасса24.08.20202Читать большеХоккей Судейские сборы, главные трансферы и подготовка к Кубку Донбасса – в дайджесте минувшей недели24.08.20204Читать большеХоккей “Тампа-Бэй” – “Бостон” (2:3): “Тампа” начала с поражения24.08.2020Читать большеХоккей «Вегас» разгромил «Ванкувер», «Бостон» оказался сильнее «Тампы» в первых матчах серии24.08.20203Читать большеХоккей “Вегас” – “Ванкувер” (5:0): тотальное доминирование24.08.2020Читать большеХоккей С Днем Независимости Украины!24.08.20205Читать большеХоккей Главный тренер «Вегаса»: «Это шанс всей жизни»24.08.2020Читать большеХоккей “Коламбусу” не нужны свободные агенты24.08.20204Читать большеХоккей В Киеве стартовал учебно-тренировочный сбор для судей УХЛ24.08.20202Читать большеХоккей Матчи 2-го раунда плей-офф в НХЛ 23 августа (онлайн)24.08.20205Читать большеРекомендуем посмотретьФутбол“Динамо” отказалось платить 1 млн евро за топ-форварда16.08.2020ФутболСергей Ковнир – новый инвестор Кремня08.07.202008.07.2020ФутболБалканы были хорошо простимулированы перед матчем с Ингульцом14.08.202014.08.2020Футбол“Интер” – “Шахтер”: превью, мнение букмекеров, трансляция17.08.202017.08.2020РазноеЧемпионат Беларуси. Смолевичи – БАТЭ. Анонс матча09.05.202010.05.2020ФутболТренер Ингульца рассказал, когда клуб переедет на новый стадион12.07.202012.07.2020ФутболЛион – Бавария: превью, прогноз, мнение букмекеров19.08.202019.08.2020ФутболУльтрас “Динамо”: Назначения Луческу – это плевок в глаза всем фанатам24.07.2020Футбол“Карпаты” предлагают изменить лимит на легионеров в УПЛ02.04.2020ФутболФомин перешел в ФК Металл17.08.202017.08.2020