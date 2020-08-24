Понедельник, 24 августа, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккейПиттсбург подписал контракт с форвардом-проспектом
Хоккей

Питтсбург подписал контракт с форвардом-проспектом

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Джошуа Манискалцо

Питтсбург подписал контракт начального уровня со свободным агентом NCAA 21-летним американским форвардом Джошем Манискалцо.

Источник: nhl.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

9 + 20 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
Судейские сборы, главные трансферы и подготовка к Кубку Донбасса – в дайджесте минувшей недели

“Тампа-Бэй” – “Бостон” (2:3): “Тампа” начала с поражения

«Вегас» разгромил «Ванкувер», «Бостон» оказался сильнее «Тампы» в первых матчах серии

“Вегас” – “Ванкувер” (5:0): тотальное доминирование

С Днем Независимости Украины!

Закрыть