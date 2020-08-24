С Днем Независимости Украины!

Дорогие украинцы, Украинская хоккейная лига искренне поздравляет всех граждан нашей страны с Днём независимости Украины!

Пускай каждый день Вашей жизни будет наполнен радостью, дружеским теплом и новыми достижениями. Пусть эти достижения станут прочными кирпичиками в строительстве крепкой Державы, которой смогут гордиться наши дети.

Пусть сегодня в сердце каждого из нас играет родной гимн, украинцы красуются вышиванками, а на улицах родных городов развивается гордо желто-голубой флаг!



С уважением, Украинская хоккейная лига!