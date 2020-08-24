Судейские сборы, главные трансферы и подготовка к Кубку Донбасса – в дайджесте минувшей недели

На прошлой неделе команды продолжили укомплектовывать составы и подписывать новых для украинского болельщика хоккеистов, в Киеве стартовал учебно-тренировочный сбор для судей УХЛ,«Ледяные Волки» и«Белый Барс» провели два товарищеских поединка, а УХЛ предложила болельщикам проверить свои знания в области трансферов межсезонья в специальной викторине.

Эти новости и не только мы собрали в дайджесте минувшей недели.

Главные трансферные новости недели:

«Ледяные Волки»усилились форвардом национальной сборной Украины Георгием Кичей.

Воспитанник киевского«Сокола» сыгралГеоргий Кичав 277 поединках в чемпионатах Украины, заработав при этом 252 (110+142) балла при показателе полезности +7. Стоит отметить, что за это время форвард выигрывал бронзовые медали, 4 раза становился серебряным призером украинского первенства, а в сезоне 2014/15 в составе АТЕКа выигрывал золото чемпионата.

Минувший сезон 2019/20 Кича провел в чемпионате Турции, сыграв там в 10 матчах и набрав 23 (9+14) очка.

«Донбасс»подписал двух игроков с опытом игры в КХЛ и обладателя Кубка БратиныЕгора Журавлёва, Романа Кобелева и Андрея Бирюкова.

Егор Журавлёвпровёл 301 игрув ВХЛ и 194 поединка в КХЛ.В минувшем сезоне защищал цвета «Сокола» из Красноярска, в 57 матчах набрал 29 (10+19) очков при показателе полезности +2 ипо итогам регулярного чемпионата стал вторым по результативности среди игроков обороны в своей команде.

В КХЛ тагильчанин выступал за «Автомобилист» из Екатеринбурга, «Югру» из Ханты-Мансийска и «Амур» из Хабаровска. В ВХЛ, помимо красноярского «Сокола» играл за«Горняк» из Учалов, «Спутник» и ХК «Липецк».

Роман Кобелевявляется воспитанником кирово-чепецкого хоккея. Профессиональную карьеру начинал в родном городе, выступая за клуб МХЛ «Олимпия».

213 игр в Молодежной хоккейной лиге и 303 матча в Высшей хоккейной лиге. Именно такой обширный опыт имеет новичок «Донбасса» Роман Кобелев.

Обладатель Кубка Братины в составе «Динамо» Балашиха в сезоне-2016/17, также выступал за «МВД» Балашиха, «Горняк» Учалы, «Химик» Воскресенск и «Динамо» Тверь. В прошлом сезоне 49 матчах набрал 11 очков (2+9).

Андрей Бирюковв КХЛ играл за «Динамо» Москва.В Высшей хоккейной лиге Андрей защищал цвета двух клубов: «Динамо» Балашиха и «Динамо» Санкт-Петербург. Дважды становился чемпионом ВХЛ. Всего в активе форварда226 игр в МХЛ, 422 игры в ВХЛ и 3 поединка в КХЛ.

Прошлый сезон провел, выступая за «Сарыарку» из Караганды. Провел 36 игр, набрав 16 очков.

«Кременчук»подписал форварда с опытом игры в КХЛАртема Дубинина.

Минувший сезон2019/20 Дубинин провел в чемпионате Казахстана за «Актобе» (17 игр, 4 (2+2) очка) и в белорусской Экстралиге за жлобинский «Металлург» (39 матчей, 14 (5+9) очков).

Также “горожане” усилились лучшим снайпером чемпионата Румынии в сезоне 2019/20 Андреем Денискиным.

Украинский хоккеист в начале игровой карьеры выступал в Америке за команды из молодежных и студенческих лиг, в общем набрав 131 (84+47) балл в 102 матчах.Затем Денискин защищал цвета «Brookings Blizzard» с Североамериканской хоккейной лиги, записав на свой счет 17 (12+5) очков в 23 встречах.

В сезоне 2015/16 Денискин завоевал бронзовую медаль на юниорском чемпионате мира, где в 5 матчах набрал 9 (4+5) результативных баллов. С сезона 2017/18форвард пополнил ряды ХК «Донбасс», с которым дважды выиграл золотые медали украинского национального первенства (сезон 2017/18 и 2018/19). В составе донецкой команды в 73 матчах нападающий набрал 51 (24+27) балл.

В минувшем сезоне 2019/20 Денискинстал лучшим снайпером чемпионата Румынии, забросив 39 шайб в составе «Стяуа», в общем набрав 64 очков в 29 поединках.

ХК «Кременчук» усилился нападающимЕвгением Чемериловим,который провел более 500 матчей в ВХЛ и выигрывал золото в Казахстане

Чемерилов воспитанник омского «Авангарда», а за его плечами более пятисот матчей в высшей лиге России – 518 поединков и320 (130+190) очков. В ВХЛ нападающий выступал за «Энергию» (Кемерово), «Мотор» (Барнаул), «Автомобилист» (Екатеринбург), «Зауралье» (Курган), «Ермак» (Ангарск) и «Ладу» (Тольятти).

С сезона 2016/17 Чемерилов играл в чемпионате Казахстана за «Арлан» (Кокшетау), «Кулагер» (Первопавловск) и «Бейбарыс» (Атырау).За последний клуб форвардпровел три сезона, где завоевал серебро-2018 и золото-2019.

Всего вказахстанском первенстве Чемерилов сыграл 202 матча, где набрал 148 (66+82) баллов.В победном для «Бейбарыса» плей-офф сезона 2018/19 нападающий стал одним из лучших бомбардиров команды, набрав 11 (5+6) очков в 12 поединках.В прошлом сезоне в 32 матчах нападающий заработал 22 (9+13) балла, и вошел в Топ-10 бомбардиров (9 место), хотя сыграл почти вдвое меньше поединков, чем его конкуренты.

«Днепр» подписал ряд контрактов с молодыми игрокамиЕвгением Ратушным, Иваном Сысаком, Павлом Тимочко иЕвгением Абаджяном.

Евгений Ратушный минувший сезонпровёл в ХК «Дьор» в чемпионате Венгрии U21, в 32 матчах набрал 26 (6+20) очков и стал четвёртым в списке наиболее результативных защитников.

Также зимой 2019 годаЕвгенийРатушныйвыступал в молодёжной сборной Украины на Чемпионате мира в Дивизионе 1Б, который проходил в Киеве. Тогда в 5 матчах защитник отдал одну результативную передачу и заработал показатель полезности +3.

Иван Сысак в сезоне 2019/20 провел 33 матча в составе киевлян, набрав 5 (2+3) баллов при показателе полезности -27. Стоит отметить, что в 30 матчах “регулярки” Сысак не набрал ни одной штрафной минуты.

Павел Тимочко в сезоне 201718 перебрался в Швецию, где поднялсявместе с ХК«Висби», где сыграл как вместе со своими одногодками в чемпионате U16, так и получил шанс проявить себя в более взрослом чемпионате U18. Суммарно в Швеции Тимочко провел 37 матчей, в которых набрал 9 (5+4) баллов.

Следующие два сезона защитник отыграл в интернациональной команде «Florida Eels»в студенческой US Premier Hockey League в группе Elite.В первый годза 38 игр Тимочко набрал 12 (5+7) баллов в “регулярке” и 4 (1+3) очка за 4 матча плей-офф. Сезон 201920 был для Павла менее результативным – за 25 матчей защитник заработал 8 (1+7) баллов и продолжил сезон уже в группе Premier (14 игр, 0 + 2, “сухой” плей-офф).

Евгений Абаджян вминувшем сезоне 2019/20 в составехарьковского МХК «Динамо» провел 33 матча, набрав 28 (12+16) очков и войдя в ТОП-10 молодых (до 21 года) игроков чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч по итогам сезона.

Также в сезоне 2019/20 форвард дебютировал в составе молодежной сборной Украины на домашнем чемпионате мира в Киеве.

Напомним, что за всеми переходами украинского хоккея вы можете следить по ссылке.

Поклонники украинского хоккея уже успели проверить свои знания в ряде тестовот Украинской хоккейной лиги, а сегодня в очередной викторине пресс-служба УХЛ предлагает всем болельщикам узнать, как хорошо они ориентируются в трансферных новостях межсезонья чемпионата УХЛ-Пари-Матч.

Напомним, что Вы все еще можете проверить свои знания в области чемпионата Украинской хоккейной Лиги – Пари-Матч в следующих тестах:

«Насколько хорошо вы знаете игроков и арбитров УХЛ по фото?»

К какому типу болельщиков вы относитесь

Какое у тебя хоккейное амплуа?

«Как хорошо ты знаешь УХЛ?»,

«Как внимательно вы смотрели сезон 2019/20 чемпионата УХЛ-Пари-Матч?»

Как хорошо ты знаешь молодых игроков УХЛ в сезоне 2019/20?

Как хорошо ты знаешь номера игроков УХЛ в сезоне 2019/20?

Официальный сайт ХК «Донбасс» сообщает, что матчи традиционного предсезонного турнира Открытого кубка Донбасса-2020 состоятся с болельщиками на трибунах.

—Согласно Временным рекомендациям главного государственного санитарного врача Украины относительно организации противоэпидемических мероприятий во время проведения мероприятий в период карантина, в залах со стационарным размещением мест для сидения, рассадка гостей осуществляется со свободным местом рядом, спереди и сзади (в шахматном порядке). При этом общая заполняемость не должна превышать 50 процентов мест.





Согласно решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, Донецкая область является «зеленой зоной» (эпидемическое зонирование регионов в зависимости от числа новых заболевших и уровня опасности распространения COVID-19). А это означает, что болельщики без мест для сидения должны соблюдать социальную дистанцию и находится на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга.







Гости Ледовой арены «Альтаир» обязаны придерживаться масочного режима, а также соблюдать социальную дистанцию- сообщает донецкий клуб.





23 августа, стартовал двухдневныйучебно-тренировочный сбор для судей Украинской хоккейной лиги. Сборы проходят под руководством председателя судейского комитета Федерации хоккея Республики БеларусьВладимира Проскурова.

В первый день учебно-тренировочного сбора судьи прошли теоретический семинар, а также ознакомились с изменениями в Книге правил ИИХФ и поработали с видеоматериалами для разбора игровых моментов.

Также в рамках сбора арбитры УХЛ провели две физические тренировки на земле и льду и провели продуктивные двусторонки. Отметим, что все тренировки украинские судьи проводили на ледовой арене ВДНХ.

«Белый Барс» и столичные«Ледяные Волки» провели два товарищеских поединка на ледовой арене броварского«Терминала» в рамках предсезонной подготовки.

В первом матчекоманды играли при равном счете на табло – в составе«Белого Барса» отличилисьРоман БлагойиДенис Бородай, а за«Ледяных Волков» дважды забилДаниил Собко.

Сломить ход поединка белоцерковцам удалось только в третьем периоде защитникСергей Логачпрошил голкипера киевлян и добыл победу для своей команды.



Во втором поединкебелоцерковцы взяли ход событий под свой контроль и четко нацелились на победу и во втором матче. Но на этот раз столичная команда решила оставить игру за собой и, отыгравшись с 1:3, выиграли поединок со счетом 6:5.

В составе команды-победителя дубль оформилГеоргий Кича, а также по шайбе на свой счет записалиАндрей Евтухов, Кирилл Маландин, Алексей ЧеремновиДаниил Собко. В«Белом Барсе» смоли отличитьсяБородай (дубль),Ядловский,ДаниленкоиГриневич.

Пресс-служба«Днепра» опубликовала состав херсонской команды на традиционный предсезонный турнирОткрытый кубок Донбасса-2020, который пройдет с 25-го по 27-е августа в Дружковке.

Всего в заявку клуба на турнир попало 25 хоккеистов – 2 вратаря, 10 защитников и 13 нападающих.

Вратари:Олег Петров, Александр Хомутов.

Защитники:СергейДорофеев, Сергей Афанасьев (А), Кирилл Белоусов, Денис Макаров (А), Евгений Ратушный, Иван Сысак, Илья Декало, Кирилл Будько, Денис Матусевич, Никита Кругляков.

Нападающие:Евгений Гасников, Алексей Янишевский, Павел Борисов, Руслан Ромащенко, Дмитрий Чернышенко, Андрей Жвачкин (К), Владислав Брага, Евгений Абаджян, Альберт Вишняков, Александр Каракулько, Артем Целогородцев, Алексей Зайцев, Святослав Тимченко.

Также свой состав на предсезонный турнир в Дружковке опубликовал белоуерковский«Белый Барс». Всего в заявку клуба на турнир попало 24 хоккеиста – 3 вратаря, 8 защитников и 13 нападающих.

Вратари:КириллКучер, Никита Пеленский, Василий Полгородник.

Защитники:Павел Таран, Артем Гребеник, Михаил-Макисм Ядловский, Сергей Логач, Богдан Грицюк, Арсений Киселев, Назар Собко, Артем Портной.

Нападающие:РоманБлагой, Назар Ружников, Дмитрий Нименко, Владислав Куцевич, Дмитрий Даниленко, Никита Лесников, Денис Бородай, Максим Ромахин, Владимир Трошкин, Вадим Петрашенко, Анатолий Резюк, Александр Резюк, Дмитрий Гринкевич.

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