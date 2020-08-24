“Тампа-Бэй” – “Бостон” (2:3): “Тампа” начала с поражения

Чарли Койл и Давид Пастрняк

Голы Чарли Койла, Давида Пастрняка и Брэда Маршана, а также надежная игра Ярослава Халака, сделавшего 35 сэйвов, принесли “Бостону” победу над “Тампой”. Оба гола “Лайтнинг” забил Виктор Хедман, а голкипер Андрей Василевский отразил 28 бросков.

Второй матч серии пройдет во вторник (в среду в 2-00 ночи по Москве) в Торонто, хаб-городе для команд Восточной конференции. Когда “Бостон” выигрывал первый матч, всю серию до четырех побед он доводил до победы в 38 случаях из 55 (69,1%). “Тампа” при поражении в первой игре добивалась успеха в семи случаях из 15 (46,7%).

Встреча началась с удаления Здено Хары на первой минуте, однако выпавшим шансом “Лайтнинг” не воспользовались. “Бостон” ответил попаданием Пастрняка в штангу. Следом “Брюинз” тоже выпал шанс поиграть впятером против четверых после удаления Михаила Сергачева, однако и они опасных моментов не создали.

Но после этого “Бостон” завладел инициативой и очень сильно провел вторую половину периода. Команда Брюса Кэссиди играла в силовой и жесткой манере, много бросая по воротам и создавая опасные моменты. До определенного момента Василевский держал “Тампу” в игре, в частности блестяще справившись с броском Ондржея Каше после выхода чеха “1-на-1”. Но за 1:08 до перерыва преимущество “Брюинз” воплотилось в гол Койла, подставившего клюшку под наброс Брэндона Карло. Для Койла гол стал третьим в этом плей-офф и 12-м за последние два розыгрыша Кубка Стэнли. Больше него за этот период забили только Джейден Шварц (16) и Логан Кутюр (14).

🏒 Гол Чарли Койла, которым он открыл счет в матче №1 серии против Тампы, стал для форварда 12-м в плей-офф с момента перехода в Бостон в 2019. Больше на этом отрезке забили лишь Джейден Шварц (16) и Логан Кутюр (14)📽️ https://t.co/ybJvLUXeMy pic.twitter.com/RuiOg0mwwa — NHL.RU (@nhlru) August 24, 2020

В первые 20 минут “Бостон” перебросал соперника 15-10 и превзошел по силовым приемам 18-10, что достаточно точно описывает происходившее на льду.

Второй период “Тампа” провела совсем по-другому, хотя результат получился точно таким же. На пятой минуте Пастрняк реализовал большинство после классного розыгрыша и сделал счет 2:0. Для чешского форварда гол стал вторым в плей-офф.

🏒 Давид Крейчи, ассистировавший Дэвиду Пастрняку в матче №1 против Тампы, продлил серию в очках до 7 матчей (3+7=10 очков). Последним из игроков Брюинз, кому удавалась такая серия был Патрис Бержерон в 2014-м, за которую он набрал 9 (3+6) очков.📽️ https://t.co/ybJvLUXeMy pic.twitter.com/ueaVQOnesa — NHL.RU (@nhlru) August 24, 2020

В оставшиеся 15 минут периода “Лайтнинг” доминировали и контролировали происходящее на льду, перебросав соперника во втором периоде 18-7. Однако никак не могли понять, как пробить Халака. Отличные шансы были отличиться у Никиты Кучерова и Баркли Гудроу, бросавших с близкого расстояния. Еще два раза “Тампа” играла в большинстве, но крайне неудачно. Алекс Киллорн даже забил, но его гол не был засчитан, потому что за секунду до этого Тайлер Джонсон сыграл высоко поднятой клюшкой.

При этом и у “Брюинз” были шансы, но отлично игравший Василевский держал “Лайтнинг” на плаву. Лучшие эпизоды с его участием: два подряд сэйва после броска Каше и добивания Карло и спасение после быстрого выпада Чарли Макэвоя.

💪 Брэд Маршан набрал 2(1+1) очка в матче №1 и записал в свой актив 28 матч в плей-офф с более, чем 1 очком, 3-е место в истории Бостона, см. 👇Это позволило ему (34+58=92 в 117 играх) догнать на 7-м месте клубного рейтинга Бобби Орра (26+66=92 в 74)📽️ https://t.co/ybJvLUXeMy pic.twitter.com/rfe0xFDi66 — NHL.RU (@nhlru) August 24, 2020

Третий период начался для “Тампы” с очередного несчастья. Неаккуратная игра у своих ворот привела к голу Маршана, забившего с передач Пастрняка и Патриса Бержерона. В итоге он и стал победным, подтвердив статистику, согласно которой гол Маршана почти наверняка означает победу “Бостона” (“Брюинз” выиграли 28 кубковых матчей из 30, если забивал их 63-й номер).

🏒 Защитник Тампа-Бэй Виктор Хедман забил свой 9-й и 10-й гол в плей-офф в матче №1 против Бостона (10+43=53 очка в 93 играх плей-офф) и обошел Венсана Лекавалье (24+28=52 в 63), заняв чистую 5-ю строчку в клубном рейтинге бомбардиров решающей стадии.📽️ https://t.co/ybJvLUXeMy pic.twitter.com/5mUswtYhqI — NHL.RU (@nhlru) August 24, 2020

“Лайтнинг” предприняли попытку отыграться и даже смогли вернуть интригу. На 9-й и 19-й минутах Хедман дважды отличился после рикошетов от Макэвоя, однако финальный штурм в последние 74 секунды “Тампе” не удался. Хотя ударная концовка наверняка добавила флоридцам настроения.