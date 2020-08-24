В Киеве стартовал учебно-тренировочный сбор для судей УХЛ

Сегодня, 23 августа, стартовал двухдневныйучебно-тренировочный сбор для судей Украинской хоккейной лиги. Сборы проходят под руководством председателя судейского комитета Федерации хоккея Республики Беларусь Владимира Проскурова.

В первый день учебно-тренировочного сбора судьи прошли теоретический семинар, а также ознакомились с изменениями в Книге правил ИИХФ и поработали с видеоматериалами для разбора игровых моментов.

О старте сборов и форме украинских арбитров рассказал председатель судейского комитета Федерации хоккея Республики Беларусь Владимир Проскуров.

— Первый день прошёл неплохо. Все ребята приехали в отличном настроении, хорошо отнеслись как к теоретическим занятиям, такк занятиям на льду и на земле. Видно, конечно, что некоторые впервые после паузы вышли на лёд, но время ещё есть, чтобы все подтянуть. Нам осталось только сдать тесты, чтобы понять, кто и как готов к рестарту сезона в теоретическом и физическом плане.

— Насколько важен в подготовке судей Ваш иностранный опыт?

— Любой опыт, который мы получаем от представителей других стран, очень полезный. Есть моменты, которые связаны с новыми подходами и взглядами. Ребята получают новые знания, в первую очередь. Так что это всегда полезно, потому что, когда ты варишься в собственном соку, со временем какие-то моменты становятся уже не интересными. А когда появляются люди со стороны, они всегда приносят что-то новое. Это очень полезно для развития.

Также в рамках сбора арбитры УХЛ провели две физические тренировки на земле и льду и провели продуктивные двусторонки. Отметим, что все тренировки украинские судьи проводили на ледовой арене ВДНХ.

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