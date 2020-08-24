«Вегас» разгромил «Ванкувер», «Бостон» оказался сильнее «Тампы» в первых матчах серии

В НХЛ стартовали четвертьфиналы плей-офф – в рамках первых матчей«Тампа» в одну шайбу уступила«Бостону», а«Вегас» всухую разгромил«Ванкувер».

«Тампа-Бэй» –«Бостон»2:3 (0:1, 0:1, 2:1)

В составе победителей отличились Чарли Койл, Давид Пастрняк и Брэд Маршан. В составе «Тампы» дублем отличился Виктор Хедман. Голкипер Андрей Василевский пропустил три гола и совершил 28 сейвов. Таким образом, счёт стал 1-0 в пользу «Бостона» в серии до четырёх побед.



«Вегас»– «Ванкувер» 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

Счёт в матче был открыт в середине первого периода, шайбу забросил нападающий «Вегаса» Джонатан Маршессо. Во втором периоде «рыцари» упрочили преимущество, забив три гола, авторами которых стали форварды Райлли Смит, Марк Стоун и Алекс Так. На 51-й минуте нападающий «Вегаса» Макс Пасиоретти поставил в матче точку.