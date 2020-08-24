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“Вегас” – “Ванкувер” (5:0): тотальное доминирование

Николай ПисаревНет комментариев
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Марк Стоун

Голы пяти разных игроков и надежная игра Робина Ленера, сделавшего 26 сэйвов, принесли “Вегасу” победу над “Ванкувером” в стартовом матче серии второго раунда плей-офф. Для Ленера шатаут стал первым в карьере в матче плей-офф.

Второй поединок серии пройдет во вторник в Эдмонтоне, хаб-городе для команд Западной конференции. Когда “Вегас” вел в серии 1-0, он в итоге выигрывал три раза из четырех. А “Ванкувер” после проигрыша в стартовом матче побеждал в серии четыре раза из 10.

“Голден Найтс” последний матч провели во вторник, “Кэнакс” – в пятницу, поэтому перед игрой высказывались мнения, что команда Питера Дебура может быть слегка заржавевшей. На деле выяснилось, что отдых пошел им исключительно на пользу, а “Вегас” провел один из самых впечатляющих матчей в плей-офф.

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В первом периоде “Рыцари” аккуратно контролировали происходящее на льду, мало что позволяли сопернику и открыли счет на 12-й минуте, когда отличился Джонатан Марчиссо.

Во втором периоде “Вегас” прибавил, и “Кэнакс” справиться с давлением не смогли. На третьей минуте Райли Смит реализовал большинство, на 12-й Марк Стоун изящно подставил клюшку под бросок Нэйта Шмидта, а на 17-й Алексу Таку удался быстрый проход по центру площадки, завершившийся точным броском.

Третий период превратился в формальность. “Кэнакс” не смогли завестись даже в ситуации, когда им было нечего терять. На 11-й минуте вариативность атаки “Вегаса” в очередной раз продемонстрировал Макс Пачиоретти, ставший пятым отличившимся игроком.

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На последние 10 минут “Кэнакс” предоставили место в воротах Тэтчеру Демко, который заменил Якоба Маркстрема, отразившего 29 бросков из 34. Для Демко появление в игре плей-офф стало первым в карьере.

Источник: nhl.ru
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