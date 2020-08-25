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Алексюк, Савицкий-младший и Денискин: состав «Кременчука» на Открытый кубок Донбасса-2020

Николай ПисаревНет комментариев
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«Кременчук» опубликовалсоставкоманды на традиционный предсезонный турнирОткрытый кубок Донбасса-2020, который пройдет с 25-го по 27-е августа в Дружковке.

Всего в заявку клуба на турнир попало 28 игроков – 3 вратаря, 8 защитников и 17 форвардов.

Вратари:Никита Сандырев, Игорь Давлетшин, Вячеслав Новицкий

Защитники:Александр Горлушко, Илья Бобрусев, Александр Боевых, Вадим Хришпенц, Давид Григорян, Александр Александров, Всеволод Толстушко, Владимир Алексюк


Нападающие:Артем Дубинин, Максим Волков, Виктор Тютченко, Александр Коробов, Александр Пукс, Андрей Денискин, Алексей Ворона, Глеб Варава, Дмитрий Созонов, Николай Киселев, Андрей Леонов, Иван Савченко, Тимофей Савицкий, Тимур Гриценко, Евгений Чемерилов, Егор Серанов, Назир Гичебеков.

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Отметим, что свой первый матч на кубке Донбасса «Кременчук» сыграет уже завтра, 25 августа, против «Белого Барса». Начало матча – в 15:00, а прямая трансляция встречи будет доступна на сайте XSPORT.ua.

Источник: uhl.ua
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