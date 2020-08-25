Андрей Свечников будет готов к началу сезона

Травма Андрея Свечникова

Нападающий “Каролина Харрикейнз” Андрей Свечников пропустил два матча серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли против “Бостон Брюинз” из-за растяжения лодыжки. Но в команде ожидают, что 20-летний форвард будет здоров к старту следующего сезона.

“Он будет готов, – сказал в понедельник генеральный менеджер “Харрикейнз” Дон Уодделл. – На самом деле, он чувствует себя очень хорошо. Сейчас он проходит лечение. У него было растяжение. Мы сделали и рентген, и МРТ, но они не показали ничего, кроме растяжения”.

Свечников получил травму после столкновения с защитником “Брюинз” Здено Харой перед воротами в третьем матче серии до четырех побед. “Бостон” оформил в ней победу в пятом матче, победив со счетом 3:1.

Свечников был выбран под вторым номером драфта-2007. В 68 матчах регулярного сезона он набрал 61 (24+37) очко. В плей-офф он стал лидером “Харрикейнз” с четырьмя голами и занял второе место с семью очками.

“Такие повреждения могут занимать одну неделю, а могут и пять, – сказал Уодделл. – Сейчас он проходит лечение. Ходит он очень хорошо. Я видел его на днях, и он сказал, что чувствует себя хорошо. Так что нет причин сомневаться, что он будет готов”.