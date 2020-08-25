Андрюхов, Туркин и Садовиков: Состав «Донбасса» на домашний турнир

Пресс-служба«Донбасса» опубликовала состав донецкой команды на домашний традиционный предсезонный турнир, который пройдет с 25-го по 27-е августа в Дружковке.

Всего в заявку клуба на турнир попало 32 игрока – 3 вратаря, 9 защитников и 20 форвардов.

Вратари:Богдан Дьяченко, Илья Андрюхов, Алексей Трифонов

Защитники:Андрей Григорьев, Дмитрий Игнатенко, Егор Кутугин, Филипп Пангелов-Юлдашев, Никита Колесниковс, Роман Кобелев, Егор Журавлёв, Александр Большаков, Алексей Кожевников.

Нападающие:Вадим Мазур, Виктор Захаров, Илья Коренчук, Виктор Туркин, Александр Костиков, Семен Валуйский, Андрей Сигарев, Максим Разумов, Севастьян Карпенко, Андрей Бирюков, Никита Буценко, Никита Милехин, Виталий Карамнов, Айнарс Подзиньш, Олег Шишлянниковс, Виталий Лялька, Евгений Монс, Николай Казаковцев, Станислав Садовиков, Вениамин Трандафилов.

Отметим, что свой первый матч на турнире «Донбасс» сыграет уже завтра, 25 августа, против херсонского «Днепра». Начало матча – в 19:00, а прямая трансляция встречи будет доступна на сайте XSPORT.ua.