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Хоккей

Аризона подписала новый контракт с Спирзом

Николай ПисаревНет комментариев
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Блэйк Спирз

Аризона подписала новый контракт с форвардом клуба Блэйком Спирзом ( 1 год, 735 000).

Источник: nhl.ru
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