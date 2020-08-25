Детройт подписал новый контракт с Фаббри

Робби Фаббри

Нападающий Робби Фаббри в понедельник подписал двухлетний контракт с “Детройт Ред Уингз”($2,800,000+3,100,000).

24-летний форвард мог стать ограниченно свободным агентом после этого сезона.

“Ред Уингз” выменяли Фаббри из “Сент-Луис Блюз” 6 ноября 2019 года. В 52 матчах за “Детройт” он набрал 31 (14+17) очко после того, как забил один гол в девяти играх за “Сент-Луис”. Через два дня после обмена Фаббри забросил две шайбы в первой игре за “Ред Уингз” (в ворота “Бостон Брюинз”), став седьмым игроком в истории команды, оформившим дубль в дебютном матче за “Детройт”.

Фаббри был выбран “Блюз” в первом раунде (№21) драфта-2014. В 216 матчах в составе “Блюз” и “Ред Уингз” на его счету 104 (46+58) очка. Его самый результативный сезон пришелся на 2015-16, когда он в статусе новичка набрал 37 (18+19) очков за 72 матча в “Блюз”. А затем в 20 матчах плей-офф он разделил лидерство в команде с 15 (4+11) очками в 20 играх.

Из-за травм колена Фаббри в следующие три сезона провел 83 матча, а также пропустил весь чемпионат 2017-18. В 2019 году он выиграл Кубок Стэнли в составе “Сент-Луиса”. В 32 матчах регулярного сезона он набрал 6 (2+4) очков, а также забил один гол в 10 играх плей-офф.