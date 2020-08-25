Дмитрий Пидгурский: «В целом, я доволен игрой своих подопечных»

Наставник херсонского «Днепра»Дмитрий Пидгурский прокомментировал поражение своей команды в стартовом матче Открытого кубка Донбасса-2020, в котором “щуки” уступили «Донбассу» со счетом 2:5.

— Мы “подсели” сегодня немного после дороги. Видно, что ребята устали. Но в целом, я доволен игрой своих подопечных.

Сейчас команда только сыгрывается, трудно говорить о каких-то игровых опасных моментах. Это отличный турнир и я рад, что мы приехали сюда. Наша основная задача дальше работать и готовиться к будущему плей-офф.

Успеет ли состав сыграться к плей-офф? Сейчас так получается, что готовиться приходиться в сжатые сроки из-за пандемии. Но я думаю, что мы все успеем. Мне сегодня очень, к слову, понравилась игра наших молодых игроков – их самоотдача. Они здорово сыграли.

Сейчас мы будем в сжатые сроки стараться все сделать, чтобы команда играла на 100% – и по тактике, и по физике.



Напомним, что свой следующий матч«Днепр» сыграет уже завтра, 26 августа, против«Кременчука». Начало матча – в 15:00, а прямая трансляция встречи будет доступна на сайтах УХЛ и XSPORT.ua.

