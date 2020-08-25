“Филадельфия” – “Айлендерс” (0:4): Варламов непробиваем

3 звезды

Шатаут Семена Варламова и голы Энди Грина, Жана-Габриэля Пажо, Андерса Ли и Девона Тэйвза принесли “Айлендерс” победу над “Филадельфией” в первом матче серии второго раунда.

🥇 Семён Варламов отразил все 29 бросков в матче №1 и стал первым вратарем в клубной истории, которому удалось оформить два подряд шатаута в плей-офф. Он также не пропустил ни разу в пятом матче серии первого раунда против “Вашингтона” (4:0).📽️ https://t.co/pzBGDtKh9V pic.twitter.com/K660meQXDB — NHL.RU (@nhlru) August 25, 2020

Варламов отразил все 29 бросков и стал первым вратарем в клубной истории, которому удалось оформить два подряд шатаута в плей-офф. Он также не пропустил ни разу в пятом матче серии первого раунда против “Вашингтона” (4:0). А последний раз шайбу он пропустил на четвертой минуте третьего периода матча №4 с “Кэпиталз”, когда его пробил Александр Овечкин.

Его сухая серия составляет 136 минут и 20 секунд. Это второе место в истории клуба позади Билли Смита (136:59). Российский вратарь установит рекорд, если не пропустит в первые 40 секунд матча №2, который пройдет в среду (22:00 мск) в Эдмонтоне, хаб-городе для команд Западной конференции.

🥅 Семёну Варламову, отразившему все 29 бросков игроков Флайерз в матче №1, в матче №2 нужно сохранить свои ворота в неприкосновенности всего 40 секунд, чтобы побить клубный рекорд по сухим отрезкам в плей-офф, принадлежащий Билли Смиту с 1980 года.📽️ https://t.co/pzBGDtKh9V pic.twitter.com/WCnlxAKV41 — NHL.RU (@nhlru) August 25, 2020

“Айлендерс” довели до победы 17 серий из 22, в которых выигрывали первый матч. “Флайерз” смогли победить в 15 сериях из 39 после стартового поражения.

Первые 20 минут полностью остались за командой Барри Тротца. Первые три с небольшим минуты практически полностью прошли в зоне “Флайерз”, которые никак не могли зацепиться за шайбу. Поэтому гол Грина на седьмой минуте стал логичным развитием событий. Защитник бросил от синей линии и пробил закрытого игроками Картера Харта. Для 37-летнего защитника шайба стала первой в этом плей-офф и четвертой в карьере.

👴 Энди Грин своим 1-м голом в форме Айлендерс открыл счет в матче №1 серии с Флайерз, стал вторым по возрасту автором гола в плей-офф в истории клуба (1-й – Эд Вестфолл в 1979) и попал в топ (всей лиги) самых длинных пауз между голами в плей-офф 👇📽️ https://t.co/pzBGDtKh9V pic.twitter.com/Ga24x7kTFU — NHL.RU (@nhlru) August 25, 2020

Остаток периода прошел в том же духе. “Айлендерс” выигрывали большинство единоборств у борта и вбрасываний, активно действовали в форчеке и фактически пропустили только одну опасную атаку, когда Кевин Хэйз не смог переиграть Варламова. Харту же пришлось трудиться в поте лица (сложные сэйвы на Мэтте Мартине и Броке Нельсоне) и “Флайерз” повезло, что к перерыву счет остался минимальным.

Вдобавок, за 36 секунд до перерыва форвард “Филадельфии” Дерек Грант допустил первое нарушение правил в матче, так что второй период коллектив Алена Виньо начал в меньшинстве. Однако “Нью-Йорк” никак не воспользовался шансом, что вселило уверенность в соперника, который нанес первые девять бросков в створ. “Айлендерс” впервые смогли побеспокоить Харта на восьмой минуте, а в дальнейшем практически вся игра шла у ворот Варламова. Для российского вратаря эти 20 минут стали серьезным испытанием. “Флайерз” перебросали соперника со счетом 15-7, создали шесть особо опасных моментов, но голкипер “Айлендерс” действовал с завидным спокойствием. Он всегда находился лицом к шайбе, не терял ее из виду, правильно занимал позицию и оставил свои ворота на замке.

18-минутного перерыва оказалось достаточно “Островитянам”, чтобы перевести дух и перегруппироваться. И в дебюте третьего периода они нанесли два кинжальных удара. На третьей минуте Пажо удвоил преимущество “Нью-Йорка” после того, как Лео Комаров выцарапал шайбу у чужого лицевого борта и нашел передачей забытого перед воротами партнера.

А еще через шесть минут потеря “Филадельфии” в чужой зоне привела к быстрой атаке “Айлендерс” “три в два”, увенчавшейся точным броском Андерса Ли с передачи Мэта Барзала.

“Флайерз” ничего не оставалось, кроме как идти ва-банк. И за 7:39 до конца защитник Девон Тэйвз поразил пустые ворота, покинутые Хартом, и поставил в матче точку.

“Они лучше играли в первом периоде, мы были лучше во втором, но не смогли реализовать хорошие моменты, – сказал тренер “Филадельфии” Ален Виньо. – Думаю, что если у нас будут такие же моменты в дальнейшем, шайба рано или поздно найдет путь в ворота. А вот третий период у нас вышел из-под контроля. Мы проиграли несколько единоборств, чем соперник и воспользовался”.

Российский фактор: защитник “Флайерз” Иван Проворов провел на льду 22:12 при полезности минус-2, трех бросках по воротам и двух силовых приемах.

Главные выводы по итогам матча:

1) Варламов по-прежнему надежен

Российский вратарь проводит лучший плей-офф в своей жизни. Безусловно, ему очень повезло с командой, которая делает жизнь своего вратаря максимально комфортной. Больше 29 бросков по его воротам в 10 матчах этого плей-офф еще ни разу не наносилось. Но и он сам в редкие моменты слабости “Айлендерс” выходит на первый план, как во втором периоде, в котором он отразил все 15 бросков.

“На данный момент шатауты не имеют значения, – сказал Варламов. – Это плей-офф. Самое главное для меня – добыть победу и готовиться к следующему матчу”.

2) Зимние приобретения “Айлендерс” сделаны не зря

Лу Ламорелло в понедельник наверняка спал с улыбкой на лице. Зимние приобретения генерального менеджера “Айлендерс” были сделаны не зря. Первый и победный гол в первом матче с “Флайерз” забил защитник Энди Грин, обменянный из “Нью-Джерси” и до этого за “Айлендерс” не отличавшийся. А второй, в начале третьего периода, Жан-Габриэль Пажо, за которого щедро заплатили “Оттаве”. И если Грин обычно полезен в роли разрушителя, то Пажо после небольшой адаптации освоился в схемах Тротца и преуспевает. В 10 матчах августа на его счету пять голов и две передачи.

Эти ребята обеспечили “Нью-Йорку” глубину состава, которая заметна невооруженным глазом. Грин и Тэйвз стали 12-м и 13-м игроками, забивавшими в плей-офф. Большее разнообразие присутствует только у “Вегаса” (16) и “Колорадо” (15).

3) Необычно слабый матч Кутюрье

Шон Кутюрье – один из лучших двусторонних форвардов лиги. Он не просто так во второй раз в карьере попал в число финалистов “Селки Трофи”, однако стартовая игра с “Айлендерс” лидеру “Флайерз” не удалась. Он стал худшим в команде по соотношению бросков в сторону ворот (9-15) и голевых моментов (0-6) в равных составах. Основную ошибку Кутюрье совершил при втором голе “Айлендерс”, оставив неприкрытым на пятачке Пажо. Обычно такие ошибки он не допускает.