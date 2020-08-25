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Генменеджер «Вашингтона» рассказал, когда начнутся переговоры о новом контракте Овечкина

Николай ПисаревНет комментариев
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Александр Овечкинне планирует вести переговоры о продлении контракта с «Вашингтоном» до открытия тренировочного лагеря, сообщил в воскресенье генеральный менеджер клубаБрайан Маклеллан.

Объявив об увольнении главного тренераТодда Рирденапосле поражения команды в первом раунде плей-офф от «Нью-Йорк Айлендерс» (итог серии 1-4), Маклеллан вкратце остановился на перспективах заключения нового соглашения с Овечкиным, сообщив, что стороны согласились взять паузу.

– Мы проведем переговоры в тренировочном лагере. Продолжим их, – сказал Маклеллан.

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Левый крайний форвард, которому 17 сентября исполнится 35 лет, разделил первое место среди лучших снайперов лиги в регулярном чемпионате-2019/20 годов (48 голов) с Давидом Пастрняком из «Бостона» и стал лидером «Кэпиталз» в серии плей-офф против «Айлендерс», забросив четыре шайбы в пяти играх.

Следующий сезон станет последним по 13-летнему контракту Овечкина на $124 млн ($9,54 млн в среднем за сезон), который он подписал в 2008 году. Летом 2021-го капитан «Вашингтона» может стать неограниченно свободным агентом. Он получил право продлить контракт с «Кэпиталз» 13 июля этого года, но заявил, что хочет думать только о розыгрыше Кубка Стэнли.

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– Я не только не веду переговоры, но даже не думаю об этом, потому что у нас есть масса других дел, – сказал Овечкин в тот день.

Источник: НХЛ

Источник: uhl.ua
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