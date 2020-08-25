IIHF отменила розыгрыш Континентального кубка в сезоне-2020/21

Официальный сайт Международной федерации хоккея (IIHF) сообщил о решении отменить проведение Континентального кубка в сезоне-2020/21.

Такой вердикт был вынесен после работыэкспертной группы IIHF по вопросам COVID-19. Турнир не состоится, так как пандемия все еще не сошла на «нет», и это вызывает организационные проблемы у стран-хозяек своих этапов.



Ситуацию прокомментировал президент IIHFРене Фазель:

— Мы тщательно оценивали способность хозяев наших турниров провести Континентальный кубок безопасным способом и в соответствии с нашими рекомендациями по охране труда.





К сожалению, формат этого турнира включает в себя шесть разных стран, принимающих 20 разных иностранных команд-соперниц, и в текущей глобальной ситуации с пандемией мы не чувствуем, что продолжать этот турнир безопасно.

Континентальный кубок должен был начаться 16 октября квалификационным раундом в двух группах в Болгарии и Исландии.

На турниредолжен был выступить чемпион Украины, который еще определится по итогам доигровки стадии плей-офф в сентябре.