“Колорадо” – “Даллас” (2:5): очередной камбэк “Старз”

Радулов и Линделл благодарят Худобина

“Даллас” проигрывал 0:2, но забил четыре гола подряд во втором периоде менее чем за 10 минут, еще один в третьем и победил во втором матче с “Колорадо”, поведя в серии 2-0. По голу у “Старз” забили Джо Павелски, Радек Факса, Александр Радулов, Иса Линделл и Джейми Олексиак, а Антон Худобин сделал 38 сэйвов.

⭐️ Даллас забил во 2-м периоде матча №2 3 гола за 5:40 и смог развернуть счет с 0-2 на 3-2. 4 из 6 побед Звезд в текущей концовке сезона были волевыми. Смогут ли они удержать победный счет и на этот раз (счет 4-2 к середине 3-го периода)?📽️ https://t.co/GsvuhHZmxW pic.twitter.com/zOr1vCc6vo — NHL.RU (@nhlru) August 25, 2020

Третий матч серии пройдет в среду в Эдмонтоне, хаб-городе для команд Западной конференции. “Даллас” 13 раз в своей истории вел со счетом 2-0 в серии до четырех побед и довел до победы 11 из них. “Эвеланш” восемь раз проигрывали 0-2, совершив камбэк три раза.

Первый период встречи прошел под флагом Нэйтана Маккиннона. Нападающий “Эвеланш” обеспечил своей команде огромное преимущество и открыл счет на седьмой минуте, реализовав большинство. В первые 20 минут один Маккиннон провел на льду 8:23 и нанес семь бросков в створ. У “Далласа” на всех набралось шесть, у “Колорадо” – 20. “Старз” чудом, и усилиями Худобина, удержали минимальное отставание.

💪 Только 10 игроков в истории НХЛ имели результативные серии на старте плей-офф больше, чем у Нэтана Маккиннона (10 игр), который повторил рекорд клуба по продолжительности серии в решающей фазе (М.Штясны в 1982 и Сакик в 1996).📽️ https://t.co/GsvuhHZmxW pic.twitter.com/wFGskzaSGm — NHL.RU (@nhlru) August 25, 2020

На девятой минуте второго периода “Эвеланш” получили второй шанс на реализацию лишнего и снова им воспользовались, причем всего за 10 секунд. Микко Рантанен с передачи Маккиннона отправил в ворота Худобина вторую шайбу.

Однако уже через 16 секунд после гола “Колорадо” сам запустил цепочку событий, стоившую ему матча. С разницей в 43 секунды защитники Самуэль Жирар и Иэн Коул нарушили правила, дав “Старз” 77 секунд для игры “пять на три”. На их реализацию “Далласу” понадобилось всего 11 секунд: Павелски замкнул отличный поперечный прострел Радулова. А еще через 43 секунды Факса с передачи Дениса Гурьянова забил при игре “пять на четыре” и сравнял счет (2:2).

⭐️ Александр Радулов стал 1-м игроком Старз, забившим победные шайбы в двух матчах плей-офф подряд, после Майка Модано (в играх №5 и 6 1/4 финала Конференции в 2003-м)📽️ https://t.co/GsvuhHZmxW pic.twitter.com/K7qT93wyvC — NHL.RU (@nhlru) August 25, 2020

Следом “Даллас” продолжил парад ошибок. На этот раз игроки “Звезд” нарушили правила с разницей в минуту и предоставили сопернику 57 секунд игры “пять на три”. Однако кроме попадания Маккиннона в штангу “Лавине” сделать ничего не удалось. И уже через полторы минуты после выхода на лед пятого игрока “Даллас” забил снова. На этот раз отличился Радулов, рикошетом от плеча которого шайба парашютом перелетела через Павла Францоуза. Для российского форварда гол стал пятым в плей-офф.

Молодая звезда ⭐️ Звезд, защитник Миро Хейсканен имеет хорошие шансы на установление нового рекорда НХЛ по суммарным очкам в плей-офф для защитников моложе 22 лет, которые ему исполнятся лишь 18 июля 2021 годаВ текущем плей-офф он уже набрал 14 (3+11)👉 https://t.co/IQfyFHfjWy pic.twitter.com/REPU1jJmqY — NHL.RU (@nhlru) August 25, 2020

“Даллас” в этом матче беспощадно наказывал соперника за ошибки. И кульминацией стала концовка второго периода, когда через пять секунд после очередного нереализованного “Эвеланш” большинства “Старз” убежали в контратаку и усилиями защитника Линделла запихали шайбу в ворота.

Большую часть третьего периода “Далласу” удалось засушить, причем сделать это мастерски. “Колорадо” не использовал еще два шанса в большинстве, а небольшой всплеск был только в концовке, но завершилась встреча еще одним голом “Старз” – за 10 секунд до финала шайбу в пустые ворота отправил Олексиак.