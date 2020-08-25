Максим Урда — главный судья УХЛ

Украинская хоккейная лига сообщает, что Максим Урда назначен главным судьей УХЛ на сентябрьский плей-офф и 5-й, юбилейный сезон чемпионата Украинской хоккейной лиги –Пари-Матч.

Воспитанник СДЮСШОР«Льдинка» начал свою судейскую карьеру в 1990 году, а с1998 годастал работать на матчах как главный судья. За свою карьеру лайнсмена Максим Урда обслуживал матчи МХЛ и ВЕХЛ. Как главный арбитр Максим Урда успел поработать в чемпионатах МХЛ, Белоруси, Латвии, Украины и ВХЛ.

В 1996 году Максим Урда получил международную категорию –за это время судья успел обслужить 4 чемпионата мира в разных возрастных категориях как линейный судья, и 16 чемпионатов мира как главный арбитр.

В чемпионате Украинской хоккейной лиги –Пари-Матч Максим Урда работал в89 матчахрегулярных чемпионатов и 17 матчей в плей-офф.

Украинская хоккейная лига благодаритглавного судью национального чемпионата в сезоне 2019/20Алексея Глуховского за проделанную работу и желает ему удачи как на спортивных площадках, так и вне спорта.