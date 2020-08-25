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Хоккей

Матчи 2-го раунда плей-офф в НХЛ 24 августа (онлайн)

Николай ПисаревНет комментариев
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Филадельфия – Айлендерс

Обсуждение матчей игрового дня в НХЛРасписание 24.08.2020:Филадельфия – Айлендерс 19:00 02:00
Колорадо – Даллас 21:45 04:45

Источник: nhl.ru
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