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Хоккей

Матчи 2-го раунда плей-офф в НХЛ 25 августа (онлайн)

Николай ПисаревНет комментариев
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Чарли Койл и Давид Пастрняк

Обсуждение матчей игрового дня в НХЛРасписание 25.08.2020:Тампа-Бэй – Бостон 19:00 02:00
Вегас – Ванкувер 21:45 04:45

Источник: nhl.ru
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