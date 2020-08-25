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Овечкин станет лицом игры NHL 21

Николай ПисаревНет комментариев
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Обложка NHL 07 от EA Sports

Александр Овечкин добился того, чего не удавалось Уэйну Грецтки, Марио Лемье, да и практически никому в истории НХЛ.

EA Sports в понедельник объявила, что капитан “Вашингтон Кэпиталз” попадет на обложку игры NHL 21. Таким образом он станет вторым игроком, попавшим на обложку во второй раз.

Овечкин впервые попал на обложку NHL 07. Ранее дважды становиться лицом игры удавалось Джонатану Тэйвзу. Капитан “Чикаго Блэкхокс” был олицетворением игры в 2011 и 2016 годах.

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“Для меня большая честь во второй раз в карьере попасть на обложку игры NHL, – сказал Овечкин. – Но куда важнее, что я выгляжу на обложке так же хорошо, как это было в 2007 году!!!”

В сезоне 2019-20 Овечкин забил 48 голов, выиграл свой девятый “Морис Ришар Трофи”, а 22 февраля в матче против “Нью-Джерси Девилз” стал восьмым игроком в истории лиги, забросившим 700 шайб.

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“Наше сообщество хотело испытать опыт настоящего профессионала, который бы поставил их в такие же условия, как любимых звезд НХЛ вроде Алекса Овечкина, – сказал исполнительный продюсер NHL 21 Шон Рамджагсинх. – Игровое наследие Овечкина, как на льду, так и вне его, помогает нам обеспечить новый уровень геймплея серии EA SPORTS NHL в игре NHL 21”.

Центрфорвард “Торонто Мэйпл Лифс” Остон Мэттьюз был лицом игры NHL 20. В 2019 году им стал защитник Пи-Кей Суббан, тогда выступавший за “Нэшвилл Предаторз”. А в 2018 году – капитан “Эдмонтон Ойлерз” Коннор Макдэвид.

Источник: nhl.ru
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