Состав судейской бригады на Открытый кубок Донбасса-2020

Сегодня, 25 августа, в Дружковке стартовал традиционный предсезонный турнир Открытый кубок Донбасса-2020, в котором принимают участие четыреукраинских клуба («Белый Барс»,«Днепр»,«Донбасс»,«Кременчук»)

Матчи турнира в Дружковке обслуживают 4 главных судьи и 5 линейных арбитров Украинской хоккейной лиги.

Главные арбитры:Антон Гладченко, Александр Батезатов, Артем Корепанов, Андрей Севрук.

Линейные арбитры:Антон Перетятько, Сергей Хараберюш, Алексей Рябиков, Андрей Кузьминский, Александр Пономар.

Ранее стало известно, что пост главного судьи Украинской хоккейной лиги в сентябрьском плей-офф и новом сезоне чемпионата УХЛ-Пари-Матч занял Максим Урда.

Отметим, что в рамках первого игрового дня на кубке Донбасса сначала сойдутся«Белый Барс» и«Кременчук», а позже «Донбасс» и«Днепр». Трансляции всех матчей будут доступны на сайтах УХЛ и XSPORT.ua.