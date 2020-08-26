Андрей Жвачкин: «Мы пропустили голы по своей ошибке»

Форвард херсонского«Днепра»Андрей Жвачкинпообщался с пресс-службой Украинской хоккейной лиги и поделился эмоциями после стартового поединка на Открытом кубке Донбасса, в котором “щуки” уступили хозяевам турнира.

—Как оценишь стартовый матч на кубке Донбасса для«Днепра»?

—В целом, вышла неплохая игра – хорошая борьба бвла. Наша команда, несмотря на результат, показала характер.

— Во втором периоде вы сравняли счет, но не смогли удержать его в третьем. Что пошло не так?

— После двух заброшенных шайб, втретьем периоде игра шла до гола. Хочу сказать, что мы пропустили эти голы по своей ошибке.



— В какой форме херсонская команда подошла к турниру и к старту полуфинала?

—Команда подошла в хорошей физической форме к предсезонному турниру. Думаю, что к плей-офф мы будем ещё сильнее – и тактически, и физически.

— Какие аспекты еще надо подтянуть команде, чтобы изменить результат уже в плей-офф?

— Сейчас нас нужно просто войти в ритм, так как давно не играли. Поэтому это дело времени – все наши козыри мы покажем в плей-офф.

— В«Днепре»сейчас много новых, в том числе и молодых игроков. Успели ли вы уже сыграться в пятерках?

—Сегодня была только первая игра, так что с каждой игрой будет лучше сыгранность. Молодые ребята показали сегодня очень хороший хоккей, а некоторые смены они вообще не выпускали соперника из зоны.

Напомним, что свой следующий матч«Днепр» сыграет уже завтра, 26 августа, против«Кременчука». Начало матча – в 15:00, а прямая трансляция встречи будет доступна на сайтах УХЛ и XSPORT.ua.