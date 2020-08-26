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Хоккей

Белорусский «Брест» подписал просмотровый контракт с чемпионом Украины

Николай ПисаревНет комментариев
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Белорусский защитникВладислав Гончаровприбыл на просмотр в «Брест»,пишетпресс-служба клуба.

Последние два сезона игрок обороны провел в чемпионате Украинской хоккейной лиги-Пари-Матч, где в составе донецкого «Донбасса» принял участие в 50 матчах и набрал 23 (5+18) результативных балла. Отметим, что в сезоне-2018/19 Гончаров становился чемпионом Украинской хоккейной лиги.

В чемпионате Беларуси защитник выступал за «Шахтер» и «Динамо-Молодечно».

Источник: Федерация хоккея Республики Белорусь

Источник: uhl.ua
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