Белорусский «Брест» подписал просмотровый контракт с чемпионом Украины

Белорусский защитникВладислав Гончаровприбыл на просмотр в «Брест»,пишетпресс-служба клуба.
Последние два сезона игрок обороны провел в чемпионате Украинской хоккейной лиги-Пари-Матч, где в составе донецкого «Донбасса» принял участие в 50 матчах и набрал 23 (5+18) результативных балла. Отметим, что в сезоне-2018/19 Гончаров становился чемпионом Украинской хоккейной лиги.
В чемпионате Беларуси защитник выступал за «Шахтер» и «Динамо-Молодечно».
Источник: Федерация хоккея Республики Белорусь
Источник: uhl.ua