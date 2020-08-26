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Хоккей

Дмитрий Игнатенко: «Мы только набираем обороты»

Николай ПисаревНет комментариев
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Защитник «Донбасса»Дмитрий Игнатенкопообщался с пресс-службой УХЛ и рассказал о первой победе для дончан на домашнем предсезонном турнире над херсонским «Днепром» (5:2)

—Как оценишь стартовый матч на кубке Донбасса для донецкого клуба?

— Мы отлично стартанули, как и хотели – с победы. Мы очень давноуже не играли и поэтому вся команда хотела победить. Мы действительно очень соскучились за хоккеем.


— Ход поединка был достаточно рваный – сначала вы дважды забросили, потом пропустили две шайбы, а потом снова забили и добыли победу. За счет чего так вышло?

— Это все же была первая игра, тем более на предсезонном турнире. У всех сегодня были ошибки. Плюс, немного расслабились после забитых голов.

Потом уже нам удалось собраться и забить свои голы. Такие ошибки мы будем потом просматривать и исправлять.


— Как вообще можешь оценить форму команды перед стартом плей-офф?

— Я могу сказать, что мы только набираем обороты. Мы провели очень хорошие сборы по микроциклам. Поэтому, я думаю, что дальше у нас все будет здорово.

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В«Донбассе»сейчас много новых игроков. Как оценишь их уровень и успели ли вы уже сыграться в пятерках?

— Все ребята очень опытные и поигравшие в хороших лигах. По поводу сыгранности, я думаю, виднее тренеру, но скажу, что со всеми новыми игроками нам комфортно играть в одной команде.

Напомним, что свой следующий матч«Донбасс» проведет уже завтра, 26 августа, против белоцерковского«Белого Барса». Начало матча в 19:00, а прямая трансляция встречи будет доступна на сайтах УХЛ и XSPORT.ua.

Источник: uhl.ua
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