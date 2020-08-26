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Хоккей

Дмитрий Пидгурский: «Мы выстояли и забили свои моменты»

Николай ПисаревНет комментариев
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Главный тренер херсонского «Днепра»Дмитрий Пидгурскийрассказал о проблемах своей команды, несмотря на которые она одержала победу над «Кременчуком» (4:2) во второй день Открытого кубка Донбасса:

— Игра была обоюдоострая и где-то «Кременчук» владел преимуществом, но мы выстояли и забили свои моменты. Ребятам тяжело после вчерашнего вечернего матча, но они достали из себя силы.


У меня семь человек выпало из состава, тяжеловато им. Выиграли за счет характера.

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Напомним, что свой следующий матч команда из Херсона проведет уже завтра, 27 августа, против «Белого Барса». Начало поединка – в 15:00, а прямая трансляция встречи будет доступна на сайте УХЛ и в эфире телеканала XSPORT.

Источник: сайт ХК «Донбасс»

Источник: uhl.ua
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