Кроуфорд хочет остаться первым номером

Голкипер “Чикаго” Кори Кроуфорд

Кори Кроуфорд хочет остаться в “Чикаго Блэкхокс”. Игрок, который может стать неограниченно свободным агентом, во вторник сказал, что для него игровое время важнее денег.

“В нашей команде по-прежнему много отличных игроков, так что победа “Чикаго” в Кубке Стэнли не выглядит невероятной”, – сказал Кроуфорд, который на этой неделе планирует обсудить свое будущее с генеральным менеджером Стэном Боумэном.

“Перед встречей я думаю о том, что для меня главное – завоевать чемпионство и играть много, быть первым номером, – сказал Кроуфорд. – Зарплату можно обсуждать. На данный момент это не имеет первостепенного значения. Посмотрим, как пройдут переговоры”.

В августе Кроуфорд сыграл во всех девяти матчах “Блэкхокс”, одержав четыре победы, в среднем пропуская по 3,31 гола и отразив 90,7% бросков. В квалификационной серии до трех побед посеянный под 12-м номером “Чикаго” со счетом 3-1 переиграл “Эдмонтон Ойлерз”. В первом раунде в качестве восьмой команды Западной конференции “Блэкхокс” в пяти играх уступили “Вегас Голден Найтс”.

35-летний вратарь хочет остаться в хоккее, но не уверен, как долго еще будет играть.

“На данный момент для меня и “Блэкхокс” лучше будет короткое соглашение, но кто знает? – сказал он. – Я довольно быстро меняю мнение. Я могу передумать и сказать: “Давайте подпишемся на три или четыре года”. И, может быть, они решат: “Ладно, давай”. Пока мы не поговорим и не обсудим все варианты, сказать очень сложно”.

Кроуфорд провел 488 матчей (474 в старте) в НХЛ за “Чикаго”, выиграв чемпионство в 2013 и 2015 годах. Его показатели за это время: 260-162-53 при 2,45 в среднем пропущенных гола, 91,8% сэйвов и 26 шатаутах.

За предыдущие два сезона он пропустил в общей сложности 80 матчей из-за сотрясений мозга. А в 40 играх чемпионата сыграл 16-20-3 при 2,77 гола, 91,7% сэйвов и одном шатауте. После положительного теста на коронавирус он пропустил весь тренировочный лагерь, кроме последнего дня.

До 24 февраля, когда вратарь Робин Ленер был обменян в “Вегас Голден Найтс” транзитом через “Торонто Мэйпл Лифс”, Кроуфорд делил с ним обязанности в воротах. “Чикаго” подписал контракт с Ленером 1 июля 2019 года на правах свободного агента. Кроуфорд сыграл в последних 10 матчах регулярного сезона, одержав шесть побед (6-4-0).

“Я понимаю логику подписания Ленера, ведь у меня было несколько травм, когда я выбывал на долгое время, – сказал Кроуфорд. – Но когда я здоров, то провожу большинство матчей. Было приятно на постоянной основе вернуться в ворота и доиграть сезон до конца. Когда много играешь, то делать это легче, потому что шлифуются разные детали. При обсуждении контракта для меня будет приоритетным игровое время и способность приносить пользу”.