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Хоккей

Матчи 2-го раунда плей-офф в НХЛ 26 августа (онлайн)

Николай ПисаревНет комментариев
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Филадельфия – Айлендерс

Обсуждение матчей игрового дня в НХЛ

Расписание 26.08.2020:

Филадельфия – Айлендерс 15:00 22:00
Бостон – Тампа-Бэй 20:00 03:00
Даллас – Колорадо 22:30 05:30

Источник: nhl.ru
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