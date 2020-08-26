Сергей Витер: «Это «Донбасс» и наш подход такой»

Главный тренер «Донбасса»Сергей Витерподвел итоги первого матча своей команды наОткрытом кубке Донбасса-2020, в котором дончане победили своего будущего соперника по полуфиналу плей-офф УХЛхерсонский «Днепр»(5:2):

— Очень хорошая игра – как для первого матча сезона. Для нас она, в принципе, изначально была официальная, мы прекрасно понимаем, с кем начинаем плей-офф.





В принципе, доволен всем. Где-то во втором периоде ребята, как я это называю, захотели чуть-чуть поиграть в академический хоккей. Соперник сразу же наказал. Но ничего, собрались, все в порядке – выиграли игру.





Что касается психологического такого момента, то у нас команда – уже одно целое. В игровых каких-то моментах сыграться конечно нужно, должно какое-то время определенное пройти.





Мы работали в основном над физикой, над тактикой мы вообще еще не работали. Все, можно так сказать, в раздевалке перед игрой ребятам объяснили. Поэтому, может, где-то были какие-то срывы. Но опять же – это все то, что мы и ожидали. Самое главное, что ребята собрались и забрали игру.





Задачи обыграть «Днепр», чтобы завладеть психологической инициативой перед плей-офф не было. У нас задача – всегда выиграть игру, любую, с кем угодно. Это «Донбасс» и наш подход такой.

Напомним, что ранее первую победу для дончан на домашнем турнире оценил защитникДмитрий Игнатенко.

Свой следующий матч«Донбасс» проведет уже завтра, 26 августа, против белоцерковского«Белого Барса». Начало матча в 19:00, а прямая трансляция встречи будет доступна на сайтах УХЛ и XSPORT.ua.



Источник: сайт ХК«Донбасс»

