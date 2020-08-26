Шайба Коренчука в овертайме принесла победу дончанам над «Белым Барсом» во втором матче кубка Донбасса

Сегодня, 26 августа, в Дружковке в рамках заключительного матча второго игрового дня на Открытом Кубке Донбасса-2020 встретились«Донбасс» и«Белый Барс».

Впервые в розыгрыше Открытого кубка Донбасса-2020 первый период матча прошел при нулях на табло. Однако, этот факт не отменил того, что оба клуба успели создать достаточно много острых моментов у ворот противника.

Счет заброшенным шайбам команды открыли только на старте второго периода, когда своим моментом удачно воспользовалсяИлья Коренчуки завладел минимальным преимуществом для своей команды. Но уже спустя три минутыДмитрий Даниленкоотыграл пропущенную “барсами” шайбу и вернул паритет на табло.

Только за 25 секунд до конца второй двадцатиминуткиРоман Кобелев прошилКирилла Кучера,и на перерыв команды отправились с минимальным перевесом дончан.

Во второй раз сравнять счет белоцерковцам удалось на экваторе третьего периода, когдаДенис Бородайточно прошилБогдана Дьяченко.Пропущенный гол не на шутку разозлил «Донбасс» и уже спустя 2 минуты эта злость вылилась в шайбу отНикиты Буценко.



Вплоть до последних секунд встречи счет держался в пользу«Донбасса», но ровно за секунду до конца третьего периодаДмитрий Даниленков третий раз сравнял цифры на табло и перевел игру в овертайм. В дополнительном времени удача оказалась на стороне хозяев турнира – Илья Коренчук прошилКирилла Кучераи добыл победу для своей команды.

«Белый Барс» — «Донбасс» 3:4 ОТ (0:0, 1:2, 2:1, 0:1)





Шайбы: 0:1Коренчук (Разумов, Буценко), 20:32;1:1Даниленко (Благой), 23:31;1:2Кобелев (Костиков), 39:35;2:2Бородай, 53:03;2:3Буценко (Милехин), 55:09;3:3Даниленко (Благой, Нименко), 59:59;3:4Коренчук (Буценко), 64:19.

«Белый Барс»:Кучер; Логач-Грицюк, Благой-Даниленко-Нименко, Таран-Ядловский, Куцевич-Ружников-Лесников, Портной-Гребеник, Ромахин-Гринкевич-Бородай, Киселев-Собко, Петрашенко-Трошкин-Резюк

«Донбасс»:Дьяченко; Игнатенко-Пангелов-Юлдашев, Лялька-Буценко-Коренчук, Григорьев-Колесниковс, Разумов-Карпенко-Мазур, Кожевников-Большаков, Подзиньш-Захаров-Костиков, Кобелев-Журавлев, Шишлянников-Карамнов-Милехин, Садовиков, Трандафилов