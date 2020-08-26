“Тампа-Бэй” – “Бостон” (4:3 ОТ): “Лайтнинг” выстрадали победу

Сергачев и Василевский

Гол Ондржея Палата в овертайме, дубль Блейка Коулмана и шайба Никиты Кучерова помогли “Тампе” переиграть “Бостон” во втором матче и сравнять счет в серии второго раунда плей-офф Кубка Стэнли. Вратарь “Лайтнинг” Андрей Василевский сделал 22 сэйва и одержал 22-ю победу в плей-офф, выйдя на первом место в клубной истории. Позади него остались Бен Бишоп и Николай Хабибулин (по 21). У “Бостона” два гола забил Брэд Маршан, еще одну – Ник Ричи, а Ярослав Халак отразил 36 бросков

🥅🥇 После победы в матче №2 над Бостоном 4-3 ОТ (в серии 1-1) Андрей Василевский с 22 победами единолично возглавил клубный рейтинг вратарских побед в плей-офф📽️ https://t.co/OoHbrHWXAA pic.twitter.com/OR5vkC5wtE — NHL.RU (@nhlru) August 26, 2020

Третий матч серии пройдет уже в среду (четверг, 3:00 мск) в Торонто, хаб-городе для команд Восточной конференции. При равном счете после двух матчей “Брюинз” побеждали в 26 сериях из 44 (59,1%). “Лайтнинг” добивались успеха в девяти сериях из 15 (60,0%).

“Если вы хотите побеждать и далеко заходить в плей-офф, то сложности на пути будут встречаться неизбежно, вы просто не знаете, когда они произойдут, – сказал тренер “Лайтнинг” Джон Купер. – Это как не очень вкусный сендвич, если вы понимаете, о чем я. Слабые духом будут говорить: “Бедные мы”. Но эта команда не такая. Они действуют по-другому”.

Состав “Бостона” по сравнению с первой игрой изменений не претерпел, а Джон Купер решил сыграть в 11 форвардов и семь защитников. В состав попали защитники Люк Шенн и Брэйдон Коберн, что в первую очередь было связано с травмой Райана Макдоны. Для обоих защитников встреча стала дебютной в этом плей-офф.

Дебют матча получился крайне энергичным. “Лайтнинг” начали встречу активнее, но в ходе очередной атаки у защитника Зака Богосяна на чужой синей линии сломалась клюшка, в результате чего “Брюинз” убежали в контратаку и усилиями Ника Ричи запихнули шайбу в ворота Василевского. В “Тампе” считали, что голкипер успел прижать шайбу ко льду, но подавать протест не стали.

Через несколько минут скамейка “Лайтнинг” победно вскинула руки, отпраздновав гол Баркли Гудроу. Однако радость оказалась преждевременной. Тренер “Бостона” Брюс Кэссиди успешно оспорил взятие ворот из-за офсайда. Видеопросмотр подтвердил, что Брэйден Пойнт, медленно катившийся в сторону скамейки после длинной смены, не успел покинуть чужую зону вовремя.

Момент получился эмоциональным, поэтому на льду закипели страсти. Масла в огонь подлил гол Коулмана на 13-й минуте, забитый после фантастического прохода Богосяна. В перерыве в эфире NBCSN защитника спросили, когда последний раз ему удавался такой прорыв.

“Вчера”, – ответил защитник. “На тренировке?”, – спросил ведущий. “Ага”, – улыбнулся Богосян.

Однако, обменявшись голами, соперники немного успокоились. До первого перерыва запомнился разве что бросок Пастрняка, после которого шайба попала в шлем Василевскому.

Большая часть второго периода прошла в вязкой борьбе. Однако в концовке соперники разогнались. Сначала “Тампа” не использовала большинство, заработанное Кучеровым, а потом “Бостон” вышел вперед, свой шанс при игре с численным преимуществом реализовав. Здорово сыграл Пастрняк, ложным броском нашедший Маршана на дальней штанге. Тому оставалось только подставить клюшку.

“Лайтнинг” на ответ потребовалось менее минуты. Пойнт обыграл половину команды в чужой зоне и отпасовал под удобный бросок Кевину Шаттенкирку. А шайбу в ворота переправил стоявший перед воротами Кучеров, для которого гол стал третьим в плей-офф и первым в серии.

До второго перерыва лучший шанс отличиться был у Пастрняка, не попавшего по воротам из убойной позиции при розыгрыше большинства.

Первая половина третьего периода прошла под диктовку “Лайтнинг”, попутно не реализовавших и свое второе большинство. Но на 11-й минуте их усилия были вознаграждены, когда после классного паса Виктора Хедмана Коулман убежал в отрыв и броском между щитков переиграл Халака.

Однако удержать преимущество “Тампе” не удалось. За четыре минуты до конца основного времени после сумасшедшей смены Маршан с близкого расстояния добил шайбу в ворота, оформив дубль.

И все же “Лайтнинг” взяли свое в овертайме. На пятой минуте Ондржей Палат забросил свою первую шайбу в нынешнем плей-офф с передачи отлично сыгравшего Янни Гурда.

⚡️ Гол Ондржей Палата на 5-й минуте овертайма матча №1 улучшил статистику игры Тампа-Бэй в овертаймах до 18-8 в 26 случаях (процент побед – 69,2%), включая 3-0 в 2020📽️ https://t.co/rkfLtrjm1U pic.twitter.com/lRf4pYH9i3 — NHL.RU (@nhlru) August 26, 2020

“Даже если они забивали, мы отвечали голом, – сказал Палат. – У нас находился ответ каждый раз. Считаю, что мы сыграли просто замечательно. В третьем периоде, правда, мы немного притормозили. Но в остальное время играли хорошо”.

Российский фактор: Кучеров стал лидером среди форвардов “Тампы” по игровому времени (23:01), а гол стал для него первым за пять матчей и 32-м в карьере в плей-офф. Ему не хватает одной шайбы, что сравняться с [l]Мартином Сан-Луи[/l] на первой позиции в клубной истории. А с 2014 года, когда Кучеров впервые сыграл в плей-офф, больше голов в кубковых матчах забивали только Александр Овечкин (38) и Владимир Тарасенко (33).

Защитник Михаил Сергачев сыграл 21:04 при полезности плюс-1, двух бросках и четырех силовых приемах. Он по-прежнему играл в первой бригаде большинства. За семь матчей первого и второго раундов “Тампа” не реализовала ни одного из 15 шансов.

Главные выводы по итогам матча:

1) “Тампа” победила заслуженно

“Лайтнинг” в этом матче пришлось непросто. Никто бы не удивился, если “Бостон” довел игру до победы. Сломанная клюшка Богосяна, незасчитанный гол Гудроу, очередное невезение в большинстве, пропущенный гол в конце третьего периода… Но на протяжении практически всей встречи “Тампа” играла лучше, перебросала соперника 86-54 (в сторону ворот), а по голевым моментам превзошла 15-6. И седьмую победу в августе одержала с разницей в одну шайбу.

2) Когда забивает Маршан, “Бостон” почти не проигрывает

Маршан в своей карьере отличался в 30 играх плей-офф. И в 28 случаях “Брюинз” одерживали победу. Во вторник произошел редчайший случай – Маршан оформил дубль, а его команда проиграла. Большую часть встречи первая тройка “Бостона” играла против второго звена “Лайтнинг” в составе Алекса Киллорна, Тайлера Джонсона и Энтони Сирелли. По владению шайбой тройка “Бостона” была лучше (SAT% – 63,64), но из девяти опасных моментов ни один не был по-настоящему опасным. В то время как у тройки “Лайтнинг” таких моментов было два.