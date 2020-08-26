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Хоккей

«Тампа» сравняла счет в серии с «Бостоном», «Ванкувер» не пустил в отрыв «Вегас»

Николай ПисаревНет комментариев
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Этой ночью в Национальной хоккейной лиге продолжился розыгрыш Кубка Стэнли.

Тампа-Бэй – Бостон – 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)Счет в серии:1-1

Первыми счет в этом матче открыли как раз «мишки», отличилсяНик Ритчи. Южане ответили дважды, правда, шайбаБарклая Гудроуне была засчитана. Зато красивейший голБлейка Коулмана, получившего пас-конфетку от Богосяна, судьи засчитали.

В середине второго игрового отрезкаБрэд Маршан, воспользовавшись большинством, вывел «Бостон» вперед, но преимущество «Брюинз» не продержалось и минуты.Никита Кучеровоказался в нужное время в нужном месте, и, дежуря на пятачке, смог восстановить равновесие.

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В третьем периоде Маршан и Коулман оформили по дублю, исход встречи решился в овертайме в пользу номинальных хозяев –Ондржей Палатзавершил массированную атаку «Лайтнинг» и не позволил «Бостону» уйти в отрыв.

Вегас – Ванкувер – 2:5 (0:2, 1:1, 1:2) Счет в серии:1-1

Уже в первом периоде все пошло не по плану «Вегаса». «Кэнакс» усилиямиТайлера ТоффолииБо Хорватаобеспечили себе комфортное преимущество в две шайбы.

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На седьмой минуте второго игрового отрезка «Вегас» было сократил отставание усилиямиАлекса Туха, но «Ванкувер» быстро восстановилнужный для себя перевес в две шайбы: отличилсяПеттерсон.

На старте третьего периода номинальные гости забросили еще раз, на что «золотые рыцари» ответили лишь голомМакса Пачиоретти. Окончательный счет на табло установилТаннер Пирсон, забросив в пустые ворота «Вегаса».

Источник: сайт ФХБ

Источник: uhl.ua
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