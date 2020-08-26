“Вегас” – “Ванкувер” (2:5): “Кэнакс” обрели надежду

Вегас – Ванкувер

Оформивший дубль Бо Хорват, набравшие по 3 (1+2) очка Элиас Петтерссон и Тайлер Тоффоли, а также блестяще сыгравший Якоб Маркстрем (38 сэйвов) обеспечили “Ванкуверу” победу во втором матче с “Вегасом” и позволили сравнять счет в серии (1-1).

🐋 Только 7 игроков 👇 Кэнакс забивали за 1 плей-офф больше, чем Бо Хорват (8), дубль которого в матче №2 помог Ванкуверу победить 5-2 и сравнять счет в серии с Вегасом 1-1. Бо обогнал в рейтинге снайперов Маккиннона и Павелски (у обоих по 7 шайб)📽️ https://t.co/VO3FYe58JY pic.twitter.com/ok6fUZNvKc — NHL.RU (@nhlru) August 26, 2020

Третий матч противостояния пройдет в четверг (пятница, 4:45 мск, “Яндекс.Эфир”) в Эдмонтоне, хаб-городе для команд Западной конференции. Обе команды четыре раза в своей истории принимали участие в сериях, где после двух игр счет был равный, и выиграли по две из них.

“Ванкувер” начал встречу ровно так, как стремился. Уже на второй минуте счет открыл Тоффоли, сыгравший второй матч в этом плей-офф. До этого он принимал участие только в первой игре квалификационной серии против “Миннесоты”, состоявшейся 2 августа.

После разгрома в первой встрече (0:5) “Кэнакс” нужна была надежда, и они ее получили. А потом и подкрепили, за семь секунд реализовав первое же удаление “Вегаса”. Хорват с близкого расстояния замкнул прострел Тоффоли из-за ворот. Всего через 17 секунд после этого “Ванкувер” получил шанс еще на одно большинство, но не реализовал его.

“Голден Найтс” потребовалось время, чтобы прийти в себя после одного из худших своих периодов в “пузыре”. В перерыве Питеру Дебуру удалось найти правильные слова, и вторые 20 минут матча “Вегас” провел на высочайшем уровне. За этот отрезок “Рыцари” произвели 50 (!) попыток бросков, из которых створа достигли 22. “Ванкувер” бросил в сторону ворот лишь 11 раз, а створа достигли семь.

Несмотря на это, счет во втором периоде оказался равным – 1:1. На седьмой минуте Алекс Так сократил отставание “Вегаса” после быстрого прорыва, но развить преимущество команде из Невады не удалось. Виной тому – надежно игравший Якоб Маркстрем, на которого неудача в первой игре серии никак не повлияла.

Однако и у “Ванкувера” были шансы. Петтерссон сначала попал в перекладину, а за полторы минуты до перерыва выдал гол-шедевр, накоротке эффектным финтом переиграв Робина Ленера.

По большому счету, для “Вегаса” все было кончено на первой минуте третьего периода. “Голден Найтс” допустили чудовищную и несвойственную себе ошибку в обороне, каким-то образом оставив одних у своих ворот Брока Бозера и Хорвата. Лидеры “Кэнакс” оплошности не простили (4:1), а Хорват забил восьмой гол в плей-офф и вышел в лидеры НХЛ, обойдя Нэйтана Маккиннона и Джо Павелски (по семь).

“Рыцари” еще пытались что-то сделать, имели хорошие моменты, играли в большинстве, но сегодня был просто не их день. Единственное, что им удалось, это забить за полторы минуты до финала (отличился Макс Пачиоретти). Но было уже слишком поздно. Точку в матче поставил поразивший пустые ворота Таннер Пирсон.

“Мы можем быть честными с игроками, – сказал тренер “Кэнакс” Трэвис Грин. – Мы так всегда делаем. Да, нам не удался прошлый матч. Но вчера мы провели хорошее собрание. Можно называть это мотивацией или чем-то еще. Мы должны были сегодня сыграть лучше и чем-то ответить. И я был уверен, что команда это сделает”.

Главные выводы по итогам матча:

1) Тоффоли добавил “Ванкуверу” разнообразия

Тоффоли пропустил 10 матчей из-за “неготовности играть”, но вернулся в состав в самый нужный момент. Он забил гол через девять секунд после выхода на лед и в плей-офф отличился впервые с 1 июня 2014 года (в составе “Лос-Анджелеса”). Затем Тоффоли сделал еще две передачи, найдя взаимопонимание с партнерами по тройке Петтерссоном и Пирсоном. Эта троица на всех набрала 7 (3+4) очков и была лучшей в “Кэнакс”. Только этому звену “Ванкувера” удалось больше владеть шайбой и перебросать соперника. Возвращение Тоффоли позволит Грину намного успешнее противостоять атаке “Вегаса”, которая сегодня показала свою уязвимость.

2) “Кэнакс” доминируют на вбрасываниях

После первого матча тренер “Рыцарей” Питер Дебур обращал внимание на игру на вбрасываниях. Его команда победила по голам 5:0, но на точке уступила 23-40. Когда ты так уверенно выигрываешь, на это легко закрыть глаза. Но не когда ты сам пропускаешь пять раз, в том числе после проигранного вбрасывания. Как это произошло в ключевом моменте встречи – за полторы минуты до второго перерыва. Петтерссон выиграл вбрасывание в чужой зоне, устремился к воротам, дождался паса Александра Эдлера и сделал счет 3:1, поставив крест на всех усилиях “Вегаса”. Во втором матче “Кэнакс” снова доминировали на вбрасываниях: 43-22. А вдобавок еще и играли самоотверженнее, заблокировав 40 бросков против 15.

3) У Алекса Така есть скорость!

Один из двух голов “Вегаса” забил Алекс Так, чья голевая серия достигла трех игр. Он также отличился в последней игре серии с “Чикаго” и в первой игре серии второго раунда. Причем забил форвард в фирменном стиле – на скорости уйдя от соперников и переиграв вратаря. Так – не самое громкое имя в лиге, но в этом плей-офф он зарекомендовал себя как один из самых быстрых и техничных игроков. С четырьмя голами, забитыми после быстрых атак, он лидирует в НХЛ. А с 15 шансами после быстрых атак делит первое место с форвардом “Эвеланш” Нэйтаном Маккинноном.