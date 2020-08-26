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“Вегас” – “Ванкувер” (2:5): “Кэнакс” обрели надежду

Николай ПисаревНет комментариев
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Вегас – Ванкувер

Оформивший дубль Бо Хорват, набравшие по 3 (1+2) очка Элиас Петтерссон и Тайлер Тоффоли, а также блестяще сыгравший Якоб Маркстрем (38 сэйвов) обеспечили “Ванкуверу” победу во втором матче с “Вегасом” и позволили сравнять счет в серии (1-1).

Третий матч противостояния пройдет в четверг (пятница, 4:45 мск, “Яндекс.Эфир”) в Эдмонтоне, хаб-городе для команд Западной конференции. Обе команды четыре раза в своей истории принимали участие в сериях, где после двух игр счет был равный, и выиграли по две из них.

“Ванкувер” начал встречу ровно так, как стремился. Уже на второй минуте счет открыл Тоффоли, сыгравший второй матч в этом плей-офф. До этого он принимал участие только в первой игре квалификационной серии против “Миннесоты”, состоявшейся 2 августа.

После разгрома в первой встрече (0:5) “Кэнакс” нужна была надежда, и они ее получили. А потом и подкрепили, за семь секунд реализовав первое же удаление “Вегаса”. Хорват с близкого расстояния замкнул прострел Тоффоли из-за ворот. Всего через 17 секунд после этого “Ванкувер” получил шанс еще на одно большинство, но не реализовал его.

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“Голден Найтс” потребовалось время, чтобы прийти в себя после одного из худших своих периодов в “пузыре”. В перерыве Питеру Дебуру удалось найти правильные слова, и вторые 20 минут матча “Вегас” провел на высочайшем уровне. За этот отрезок “Рыцари” произвели 50 (!) попыток бросков, из которых створа достигли 22. “Ванкувер” бросил в сторону ворот лишь 11 раз, а створа достигли семь.

Несмотря на это, счет во втором периоде оказался равным – 1:1. На седьмой минуте Алекс Так сократил отставание “Вегаса” после быстрого прорыва, но развить преимущество команде из Невады не удалось. Виной тому – надежно игравший Якоб Маркстрем, на которого неудача в первой игре серии никак не повлияла.

Однако и у “Ванкувера” были шансы. Петтерссон сначала попал в перекладину, а за полторы минуты до перерыва выдал гол-шедевр, накоротке эффектным финтом переиграв Робина Ленера.

По большому счету, для “Вегаса” все было кончено на первой минуте третьего периода. “Голден Найтс” допустили чудовищную и несвойственную себе ошибку в обороне, каким-то образом оставив одних у своих ворот Брока Бозера и Хорвата. Лидеры “Кэнакс” оплошности не простили (4:1), а Хорват забил восьмой гол в плей-офф и вышел в лидеры НХЛ, обойдя Нэйтана Маккиннона и Джо Павелски (по семь).

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“Рыцари” еще пытались что-то сделать, имели хорошие моменты, играли в большинстве, но сегодня был просто не их день. Единственное, что им удалось, это забить за полторы минуты до финала (отличился Макс Пачиоретти). Но было уже слишком поздно. Точку в матче поставил поразивший пустые ворота Таннер Пирсон.

“Мы можем быть честными с игроками, – сказал тренер “Кэнакс” Трэвис Грин. – Мы так всегда делаем. Да, нам не удался прошлый матч. Но вчера мы провели хорошее собрание. Можно называть это мотивацией или чем-то еще. Мы должны были сегодня сыграть лучше и чем-то ответить. И я был уверен, что команда это сделает”.

Главные выводы по итогам матча:

1) Тоффоли добавил “Ванкуверу” разнообразия

Тоффоли пропустил 10 матчей из-за “неготовности играть”, но вернулся в состав в самый нужный момент. Он забил гол через девять секунд после выхода на лед и в плей-офф отличился впервые с 1 июня 2014 года (в составе “Лос-Анджелеса”). Затем Тоффоли сделал еще две передачи, найдя взаимопонимание с партнерами по тройке Петтерссоном и Пирсоном. Эта троица на всех набрала 7 (3+4) очков и была лучшей в “Кэнакс”. Только этому звену “Ванкувера” удалось больше владеть шайбой и перебросать соперника. Возвращение Тоффоли позволит Грину намного успешнее противостоять атаке “Вегаса”, которая сегодня показала свою уязвимость.

2) “Кэнакс” доминируют на вбрасываниях

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После первого матча тренер “Рыцарей” Питер Дебур обращал внимание на игру на вбрасываниях. Его команда победила по голам 5:0, но на точке уступила 23-40. Когда ты так уверенно выигрываешь, на это легко закрыть глаза. Но не когда ты сам пропускаешь пять раз, в том числе после проигранного вбрасывания. Как это произошло в ключевом моменте встречи – за полторы минуты до второго перерыва. Петтерссон выиграл вбрасывание в чужой зоне, устремился к воротам, дождался паса Александра Эдлера и сделал счет 3:1, поставив крест на всех усилиях “Вегаса”. Во втором матче “Кэнакс” снова доминировали на вбрасываниях: 43-22. А вдобавок еще и играли самоотверженнее, заблокировав 40 бросков против 15.

3) У Алекса Така есть скорость!

Один из двух голов “Вегаса” забил Алекс Так, чья голевая серия достигла трех игр. Он также отличился в последней игре серии с “Чикаго” и в первой игре серии второго раунда. Причем забил форвард в фирменном стиле – на скорости уйдя от соперников и переиграв вратаря. Так – не самое громкое имя в лиге, но в этом плей-офф он зарекомендовал себя как один из самых быстрых и техничных игроков. С четырьмя голами, забитыми после быстрых атак, он лидирует в НХЛ. А с 15 шансами после быстрых атак делит первое место с форвардом “Эвеланш” Нэйтаном Маккинноном.

Источник: nhl.ru
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