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Вокруг Открытого кубка Донбасса

Николай ПисаревНет комментариев
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Хоккей– это не только сражения на ледовых площадках, но и вся сопутствующая атмосфера – болельщики, группа поддержки, плакаты для любимых игроков, автографы и памятные сувениры – в этом виде спорта не бывает мелочей.

Из-за пандемии COVID-19, согласно Временным рекомендациям главного государственного санитарного врача Украины относительно организации противоэпидемических мероприятий во время проведения мероприятий в период карантина, матчи Открытого кубка Донбасса проходят с 50-процентным заполнением трибун. К сожалению, не все преданные болельщики «Донбасса» получили возможность посетить ЛА «Альтаир».

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Чтобы лучше передать атмосферу Открытого кубка Донбасса, и чтобы каждый болельщик смог почувствовать себя на трибунах «Альтаира», пресс-служба донецкого клуба подготовит серию заметок о важных «внесоревновательных моментах» на льду и за пределами ледовой площадки, которые позволят читателям прочувствовать настроение самого турнира.

Хоккейный клуб «Белый Барс»каждый год радует своих болельщиков прогрессом игрового уровня, отсутствием страха перед любым соперником яркой выразительной игрой.

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На текущем розыгрыше Открытого кубка Донбасса «Белый Барс» уже смог проявить характер, но все жеуступил в матче с «Кременчуком». Однако одним из самых ярких моментов поединка стала новая форма, в которой команда Константина Буценко вышла на лед.

Вокруг Открытого кубка Донбасса

Вокруг Открытого кубка Донбасса

Эта игровая форма займет достойное место в истории ХК «Белый Барс», став олицетворением спортивного духа и гордости за эмблему на груди. Минималистичный дизайн полностью соответствует современным тенденциям, акцентируя внимание на истинных ценностях клуба.

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Основная форма выполнена в классическом черном цвете. Джерси украшена лаконичными желтыми полосами – все сдержанно, лаконично и выразительно.
Современный инновационный дизайн, в котором выполнена форма не оставит болельщиков равнодушными.

Вокруг Открытого кубка Донбасса

Вокруг Открытого кубка Донбасса

Насколько удачной станет форма для команды Константина Буценко, узнаем совсем скоро.

Сегодня белоцерковцыпроведут очную встречу с донецким «Донбассом», в заключительный день турнира «Белый Барс» ждет испытание херсонским «Днепром».

Источник: сайт ХК «Донбасс»

Источник: uhl.ua
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