Вокруг Открытого кубка Донбасса

Хоккей– это не только сражения на ледовых площадках, но и вся сопутствующая атмосфера – болельщики, группа поддержки, плакаты для любимых игроков, автографы и памятные сувениры – в этом виде спорта не бывает мелочей.

Из-за пандемии COVID-19, согласно Временным рекомендациям главного государственного санитарного врача Украины относительно организации противоэпидемических мероприятий во время проведения мероприятий в период карантина, матчи Открытого кубка Донбасса проходят с 50-процентным заполнением трибун. К сожалению, не все преданные болельщики «Донбасса» получили возможность посетить ЛА «Альтаир».

Чтобы лучше передать атмосферу Открытого кубка Донбасса, и чтобы каждый болельщик смог почувствовать себя на трибунах «Альтаира», пресс-служба донецкого клуба подготовит серию заметок о важных «внесоревновательных моментах» на льду и за пределами ледовой площадки, которые позволят читателям прочувствовать настроение самого турнира.

Хоккейный клуб «Белый Барс»каждый год радует своих болельщиков прогрессом игрового уровня, отсутствием страха перед любым соперником яркой выразительной игрой.

На текущем розыгрыше Открытого кубка Донбасса «Белый Барс» уже смог проявить характер, но все жеуступил в матче с «Кременчуком». Однако одним из самых ярких моментов поединка стала новая форма, в которой команда Константина Буценко вышла на лед.

Эта игровая форма займет достойное место в истории ХК «Белый Барс», став олицетворением спортивного духа и гордости за эмблему на груди. Минималистичный дизайн полностью соответствует современным тенденциям, акцентируя внимание на истинных ценностях клуба.

Основная форма выполнена в классическом черном цвете. Джерси украшена лаконичными желтыми полосами – все сдержанно, лаконично и выразительно.

Современный инновационный дизайн, в котором выполнена форма не оставит болельщиков равнодушными.

Насколько удачной станет форма для команды Константина Буценко, узнаем совсем скоро.

Сегодня белоцерковцыпроведут очную встречу с донецким «Донбассом», в заключительный день турнира «Белый Барс» ждет испытание херсонским «Днепром».

Источник: сайт ХК «Донбасс»