Умер старейший хоккеист мира

Марк Сертич

Марк Сертич, старейший хоккеист в мире, умер в возрасте 99 лет в Дулуте

Он умер в понедельник в окружении семьи и друзей в доме, где он рос и жил независимо до последних дней, страдая от инсульта.

Сертич родился в Миннесоте в 1922-м – тогда штат еще не был главным центром американского хоккея, но холодные зимы явно способствовали тому, чтобы местные дети играли в канадскую игру. Сертич встал на коньки довольно поздно (по современным меркам) – как говорит сам Марк, регулярно играть и кататься он начал в 11 лет.

Юность Сертича выпала на Вторую мировую войну – он вступил в армию США в 1942-м году, отучился на радиста и через два года отправился в Европу. Он не участвовал в высадке в Нормандии – в армии генерала Паттона Сертич оказался лишь в октябре 44-го. Повоевать тоже пришлось – дивизия, в которой служил Сертич, попала под немецкое контрнаступление в Арденнах, а после захватывала мосты через Рейн и освобождала концлагерь в австрийском Линце. Сертичу повезло – он вернулся домой невредимым и наладил свой быт.

Сертич с головой погрузился в хоккей – своими руками построил коробку в Дулуте и набрал местных пацанов, которые хотели играть. Тех, кто жил далеко, Марк подбирал на своем универсале, закидывал форму в багажник и вез на игру.

«Он учил детей одному: если ты что-то хочешь сделать, то приложи все свои силы и способности, чтобы сделать это хорошо», – вспоминает его сын Стив.

Помимо возни на катке с детьми, Сертич до начала 80-х работал в офисе местной компании, и тогда же подружился с пожарными – у них была любительская команда, которая играла пять раз в неделю. Сертич начал кататься с ними, и остается в команде до сих пор.

Даже любительский хоккей чреват травмами – партнеры Сертича видели, как он потерял зуб, ломал плечи, ребра и прокалывал легкое. Каждый раз он возвращался на лед и продолжал играть в хоккей.

В течение нескольких лет Сертич побивал собственные достижения как рекордсмен книги Гиннеса среди старейших хоккеистов. Он надеялся снова побить свой рекорд на турнире по хоккею с шайбой среди взрослых в Санта-Роза, Калифорния, но не смог поехать из-за пандемии COVID-19.