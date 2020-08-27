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Хоккей

Александр Савицкий: «Само содержание игры мне еще больше понравилось»

Николай ПисаревНет комментариев
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Главный тренер «Кременчука»Александр Савицкийпосле поражения от «Днепра» (2:4) во второй день Открытого кубка Донбасса все-таки остался доволен игрой своей команды:

— Само содержание игры мне еще больше понравилось. Мы владели инициативой, угрожали, но не забили. Но, опять же, можем сетовать на то, что давно не играли и такие хорошие моменты не забили. В принципе, я доволен.


То, что мы в меньшинстве пропустили, ну да, надо более самоотверженно играть в такие моменты.

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Отметим, что свой заключительный матч на предсезонном турнире «Кременчук» проведет против хозяев турнира. Начало поединка – в 19:00, а прямая трансляция встречи будет доступна на сайте УХЛ и в эфире телеканала XSPORT.

Источник: сайт ХК«Донбасс»

Источник: uhl.ua
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